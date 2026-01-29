川普又TACO了！ 改口將與南韓共同尋找「經貿解決方案」

美國總統川普先前以加關稅要脅南韓，指控南韓國會遲遲不審經貿協定，沒想到沒過多久，川普又說要與南韓「共同找出因應對策」，外界因此譏諷，川普又臨陣退縮（TACO）了。

美國總統川普先前不滿南韓國會遲遲未通過美韓貿易協定，26日才在社群平台揚言，對南韓關稅將從15%調高到25%，不料還不到一天，川普就改口說「要與南韓一起尋找解決方案」。外界諷刺川普又臨陣退縮「TACO」了。（葉柏毅報導）

川普再度以「加關稅」作為談判籌碼，指控南韓國會「遲遲不審美韓貿易協定」，沒想到不但沒有對南韓股市造成明顯衝擊，28日的南韓綜合股價指數，收盤還勁揚1.69%，再創歷史新高。而川普隨後也改口表示，美國與南韓將會一起「找到解決方案」，為後續對話保留空間。美國貿易代表葛里爾也證實，南韓貿易官員預計本周到訪華府，就相關議題展開討論。那麼關稅呢？當然是先不加了，因此外界就譏諷，川普又臨陣退縮了。

「川普總是臨陣退縮」，也就是「TACO」這個詞，最早出現在2025年5月，當時川普丟出全球對等關稅震撼彈沒多久，美國金融界就逐漸看出川普政府「政策只要苗頭不對，就趕快退縮」的行為模式；這也使得川普的威嚇，越來越沒力量。

媒體報導，川普宣布調高關稅後，南韓政府整個動起來，啟動因應機制。除了南韓外交部與美國國務院進行溝通之外，南韓「通商交涉本部長」呂翰九也將訪美，與貿易代表葛里爾進行協商。