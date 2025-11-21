川普又TACO！取消巴西咖啡、牛肉等40%關稅

美國川普政府撤銷對巴西咖啡等農產品的40%關稅。路透社



美國總統川普今年7月對巴西牛肉、咖啡等農產品課徵40%重稅，報復巴西法院定罪盟友、前巴西總統波索納洛。不過由於此舉導致美國國內咖啡等農產品物價上漲，川普週四（11/20）下令撤銷40%關稅。

白宮週四公布川普最新的行政命令指出，撤銷對巴西牛肉、咖啡、可可豆和水果等農產品的40%關稅，豁免關稅的命令可追溯至11月13日以後所進口的商品。

路透社報導指出，這是繼上週五（11/14）宣布豁免上百種進口食品關稅後，川普政府再度在關稅政策上出現髮夾彎。由於川普經常從原本強硬的立場退縮，網路上也因此出現「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是退縮）的嘲諷詞。

廣告 廣告

美國是全球最大的咖啡消費市場，1/3咖啡豆來自巴西進口。今年以來，美國的咖啡零售價格暴漲4成，主要原因是川普政府施加關稅以及氣候變遷影響產量。

今年7月，川普政治盟友、前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因企圖發動政變遭到起訴。川普宣布對巴西商品課徵40%關稅。今年9月，巴西最高法院判決波索納洛5項政變罪名成立，川普政府還因此將巴西最高法院法官及其家人列入制裁名單。

民調顯示，美國近日幾場地方選舉中，選民最關切的議題便是因關稅措施而推升的民生物價。而選民顯然怪罪川普政府，以至於共和黨在多場選舉中慘敗。

在調降巴西咖啡等農產品關稅之前，川普政府上週先後宣布免除中南美多國的咖啡、香蕉、牛肉和蔬果等數百種進口食品關稅，企圖盡快反映在物價下降上，以免影響明年的期中選舉。

更多太報報導

川普版俄烏和平計畫要求「割地裁軍」 澤倫斯基謹慎回應：將與美共商細節

川普罵女記者「小豬」 白宮發言人：他向來坦率

美國務院發聲力挺日相 強調反對單方面改變台海現狀