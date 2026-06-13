川普又TACO！才批不講信譽 4小時後證實「伊朗協議」

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美國總統川普。（圖／美聯社）





中東局勢迎來歷史性的重大外交突破！伊朗媒體最新報導指出，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於12日透露，伊朗與美國雙方目前正進行的諒解備忘錄（MoU）談判已經進入尾聲，預計在未來幾天之內就會正式簽署。

美國總統川普隨後也再度上演「TACO」大改口，親自發文證實該協議，並正式宣布取消空襲、全面停戰。

美方承諾不發動戰爭！美伊備忘錄草案首度曝光

伊朗外長阿拉格齊在當晚的電視節目中，首度詳實披露了目前雙方正在磋商中的伊美諒解備忘錄草案內容。其中最受到國際社會矚目的核心條款，便是美方在備忘錄中明確承諾「不發動戰爭」，同時也承諾不會使用任何武力威脅手段。

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草案內容進一步規定，兩國未來將彼此尊重國家主權，並共同遵循互不干涉內政的原則。這份關鍵協議不僅攸關美伊兩國，也將徹底波及並改變整體的中東局勢。

伊朗強硬宣告荷姆茲海峽將開始收費

阿拉格齊在節目中明確指出，該諒解備忘錄草案規定的內容，涵蓋了在「所有戰線」全面止戰，這其中也包含了目前情勢動盪的黎巴嫩境內戰線。他並在節目中對外強硬強調，德黑蘭當局絕對不會讓黎巴嫩孤立無援。

然而，至於圍繞國際能源命脈的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗方面仍舊堅持強硬的立場。阿拉格齊在節目中明確宣告，荷姆茲海峽的主權屬於伊朗和阿曼，而且海峽未來的管理模式「不會恢復到戰前狀態」，未來相關通過該海峽的船舶服務將會開始收取費用。

川普驚人轉折深夜發文

針對此項重大外交協議，美國總統川普親自發文證實：「鑑於與伊朗伊斯蘭共和國的諮詢已提交至伊朗最高領導層並獲得批准，我作為美國總統，已取消原定於今晚對伊朗的空襲和轟炸。」

川普在文中指出，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及等在內的所有相關方，均已在概念和細節上批准了諮詢結果和最終條款。不過川普也同時強調：「海上封鎖將繼續有效，直到協議最終簽署——簽署時間和地點將另行通知。」

川普態度180度大反轉引發國際震撼

值得注意的是，川普在12日當晚的外交態度經歷了驚人的180度大反轉。事實上，在12日晚間較早時，川普才剛發文嚴厲駁斥伊朗的公告。

他當時在文中痛批：「伊朗向媒體洩露的協議條件，跟雙方以書面形式同意的條款毫無關係。」他更怒斥伊朗所說的一切，包含那份宣稱已達成協議的聲明都顯得「軟弱且可悲」，與事實完全不符。

川普當時甚至怒轟伊朗人「極度不講信譽，在他們身上根本不存在所謂的誠信談判，真是令人難以置信」。未料在僅僅過了4個小時之後，川普卻又再度改口證明了伊朗的說法，正式發文宣布止戰，戲劇性的態度轉變引發國際高度震撼。

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