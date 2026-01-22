川普又TACO！排除武力奪取格陵蘭、撤歐關稅 台股大漲近600點劍指三萬二大關

美國總統川普表示，排除在格陵蘭議題上使用武力，並撤銷對歐洲八國的關稅。（翻攝自白宮臉書）

先前外界擔憂美國總統川普以武力處理格陵蘭議題，並加徵關稅讓全球陷入貿易戰，不過他表態不會使用武力，並撤回對歐洲的關稅，美股前一個交易日全面上漲，台股今日也收復昨天跌點，劍指三萬兩千點大關。

隨著美國總統川普表態不以武力解決格陵蘭議題，且原先預訂要因此對歐洲8國課徵的加重關稅也撤回，美股在前一個交易日全面上漲，標普500指數狂漲500點，道瓊大漲600點。

台股今日也收回昨天跌點，早盤大漲將近600點，漲幅近2%，加權指數站上31,800關卡，劍指32,000大關，台積電也上漲25元，漲幅1.43%，股價來到1765元。

其他權值股方面，鴻海上漲6元，漲幅2.51%，股價來到224.5元，台達電上漲100元，漲幅8.81%，股價來到1235元，聯發科上漲30元，漲幅2.38%，股價來到1500元。

記憶體概念股方面，群聯（8299）今日「出關」，股價直衝漲停，整體在前一天美股記憶體大廠都大漲的情況下，全面開紅盤。



