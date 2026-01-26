川普反對中加合作揚言對加徵「100%關稅」 陸外交部回應了

美國總統川普（Donald Trump）與財政部長貝森特（Scott Bessent）相繼對加拿大發出嚴厲警告，表明若加拿大與大陸達成新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵百分之百關稅。對此，大陸外交部回應，強調中方主張以共贏理念處理國際關係，不針對任何第三方。

美國總統川普稱不容許加拿大成為大陸商品繞道進美管道。（資料照／美聯社）

川普24日在社群平台上直言，美國絕不容許加拿大成為大陸商品繞道進入美國市場的管道。他強調，加拿大與大陸達成任何形式協議後，美國將立即對所有進口自加拿大的商品課徵百分之百關稅，並在貼文中點名加拿大總理卡尼（Mark Carney）。

廣告 廣告

川普並指出，大陸若加深介入加拿大，恐對加拿大企業、社會結構及整體生活方式造成嚴重衝擊。他以強烈措辭表達對相關發展的高度關切，警告加拿大勿成為大陸商品的「中轉站」。

大陸外交部發言人郭嘉昆回應川普揚言對加徵「100%關稅」。（資料照／央視）

據《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人郭嘉昆26日下午主持例行記者會。現場《法新社》記者提問面對美方威脅，中方有何評論？

郭嘉昆回應指出，大陸主張各國應以共贏而非零和的理念，以合作而非對抗的方式處理國與國的關係，中加建構新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間的經貿問題作出一些具體安排，體現了平等相待、開放包容、和平合作、共享共贏的精神，不針對任何第三方，符合兩國人民共同利益，也有利於世界和平穩定與發展。

據悉，卡尼17日結束訪陸行程，與大陸國家主席習近平達成協議；加拿大為大陸的電動汽車進口和汽車投資敞開大門，而大陸預計將降低對加拿大農漁產品的關稅。卡尼這趟訪問，被視為川普對加拿大關稅與主權威脅的後遺症。

延伸閱讀

台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員

「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉

放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準