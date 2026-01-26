川普反對中加合作揚言對加徵「100%關稅」 陸外交部回應了
美國總統川普（Donald Trump）與財政部長貝森特（Scott Bessent）相繼對加拿大發出嚴厲警告，表明若加拿大與大陸達成新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵百分之百關稅。對此，大陸外交部回應，強調中方主張以共贏理念處理國際關係，不針對任何第三方。
川普24日在社群平台上直言，美國絕不容許加拿大成為大陸商品繞道進入美國市場的管道。他強調，加拿大與大陸達成任何形式協議後，美國將立即對所有進口自加拿大的商品課徵百分之百關稅，並在貼文中點名加拿大總理卡尼（Mark Carney）。
川普並指出，大陸若加深介入加拿大，恐對加拿大企業、社會結構及整體生活方式造成嚴重衝擊。他以強烈措辭表達對相關發展的高度關切，警告加拿大勿成為大陸商品的「中轉站」。
據《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人郭嘉昆26日下午主持例行記者會。現場《法新社》記者提問面對美方威脅，中方有何評論？
郭嘉昆回應指出，大陸主張各國應以共贏而非零和的理念，以合作而非對抗的方式處理國與國的關係，中加建構新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間的經貿問題作出一些具體安排，體現了平等相待、開放包容、和平合作、共享共贏的精神，不針對任何第三方，符合兩國人民共同利益，也有利於世界和平穩定與發展。
據悉，卡尼17日結束訪陸行程，與大陸國家主席習近平達成協議；加拿大為大陸的電動汽車進口和汽車投資敞開大門，而大陸預計將降低對加拿大農漁產品的關稅。卡尼這趟訪問，被視為川普對加拿大關稅與主權威脅的後遺症。
延伸閱讀
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
其他人也在看
中國：中加構建新型戰略夥伴關係 不針對第三方
（中央社台北26日電）美國財政部長貝森特日前表示，若加拿大敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵100%關稅。中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，中加構建新型戰略夥伴關係，不針對任何第三方。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斷言「2026民眾黨消失」！486先生開砲痛批
政治中心／綜合報導486先生（陳延昶）今（27日）在臉書發文分析民眾黨的未來走勢，他稱民眾黨是一個沒有中心思想，純粹阿貓阿狗為了利益結合、唯利主義的地痞政黨，他分析民眾黨自前主席柯文哲捲京華城案遭羈押禁見一年，到今年黨內為了年底縣市首長大選的相互鬥爭，崩潰速度相當快速，因此預言民眾黨在2026年將會是民眾黨消失的一年。民視 ・ 3 小時前 ・ 11則留言
川普揚言祭100%關稅 加拿大總理揭背後意圖
（中央社渥太華26日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，美國總統川普揚言對加拿大祭出100%關稅，很可能是為了今年稍後重新檢視美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）事先布局。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南韓關稅調升！賴清德喊話藍白「別焦土政策」 民眾黨團：要國會聽話？
美國總統川普今（27日）表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，總統賴清德向藍白喊話，「不要焦土政策」，希望在野黨能夠給予支持，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％。對此，民眾黨立法院黨團表示，民進黨政府只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，實質弱化國會監督審議空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1則留言
習近平瘋狂清洗解放軍 中國旅美學者示警「台灣更危險」
即時中心／張英傑報導中國對外擴張野心持續升高，成為國際社會眼中的不安定因素，中國國家主席習近平竟然持續清洗解放軍高層，引發兩岸高度關注，各種小道消息亂傳！對於是否對台灣國防安全有所威脅，中國旅美政治學者鄧聿文更指明，今後沒有敢對習近平表不同意見的將軍，從這個角度看，「台灣其實更危險」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
韓關稅遭上調…綠籲藍白支持台美關稅協議 羅友志揭實情
美國總統川普於美東時間26日無預警上調韓國關稅至25％，理由是韓國國會尚未通過與美國達成的貿易協議。對此，資深媒體人羅友志表示，對於川普提高韓國關稅，民進黨果不其然大作文章，但韓國國會現在是執政黨過半，其差距如此之大，比藍白合要強行通過法案還簡單，這樣也可以簡化成「韓國國會沒通過，現在慘了」？中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
川普嗆100％關稅 加撇清與中簽FTA
美國總統川普近日再發出強硬警告，若加拿大與中國達成貿易協議，美國將立即對所有加拿大輸美產品徵收100％關稅。加拿大隨即澄清，無意與中國簽署自由貿易協定（FTA），強調將遵守美墨加協定規範。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆26日表示，大陸主張各國應以共贏而非零和的理念，強調與加國構建新型戰略夥伴關係，不針對任何第三方，有利世界和平穩定與發展繁榮。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獲川普力挺又親台 阿斯夫拉今就任宏都拉斯總統
保守派商人阿斯夫拉(Nasry "Tito" Asfura)今天(27日)將宣誓就任宏都拉斯總統，他在2個月前受到了美國總統川普(Donald Trump)的幫助而贏得大選。 在川普威脅表示，若他的「朋友」阿斯夫拉敗選，將削減對這個中美洲最貧窮國家的援助後，阿斯夫拉以微弱優勢贏得了去年11月的大選。 阿斯夫拉的勝選為這位美國共和黨領導人在拉丁美洲增添了一位盟友，此前在智利、玻利維亞、秘魯和阿根廷，保守派都取代了左派勢力執政。 67歲的阿斯夫拉是巴勒斯坦裔的建築巨擘，擊敗了電視明星納斯拉亞(Salvador Nasralla)勝選。這場選舉充斥著舞弊指控，且投票結果等了3個星期才出爐。 勝選後，阿斯夫拉前往美國會見了美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)，並拜訪了以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。 在他和盧比歐的會面後，美國與宏都拉斯宣布了就自由貿易協定展開談判。 德古西加巴(Tegucigalpa)方面與北京的關係，是這次選舉的核心議題。即將卸任的左翼政府在2023年改變了支持台灣的立場，轉而與中國建交。 川普一直向美國後院的中南美洲國家施壓，要求它們在與中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斯洛維尼亞今年起最低工資升至每月1482歐元，增幅16%
斯洛維尼亞最低工資2026年起調升16% 斯洛維尼亞媒體Slovenia Times本月22日引述斯國勞工部長Luka Mesec日前宣布，法定最低工資將自2026年起上調16%，至每月1,482歐元(稅前)。此舉旨在因應生活成本攀升，並引發工會與企業界不同反應。 勞工部說明，近3年最低生活成本上升18%，至791歐元；依規定最低工資須為最低生活成本的120%至140%，且勞工部長有權確定最低工資的裁量權。 雇主端總成本估增加11%，至1,735歐元，主因相關繳納金額並非以最低工資全額計算，而以平均薪資的60%為基礎。作為對照，斯國去年11月平均月薪(稅後)為1,627歐元。 斯國總理Robert Golob指出，最低工資將首度高於貧窮線，未來盼建立機制避免跌破底線。隨最低工資調升，法定假期津貼將提高至1,482歐元，聖誕獎金上調至741歐元。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
謝步智觀點》川普背棄盟友 中國白白撿到「黃金機遇」 卻被「這個」擋路口……
[Newtalk新聞] 美國總統川普為了獲得格陵蘭一個島，不惜得罪整個北約，不但一度揚言動武，甚至還要對阻擋他的歐洲 8 國家稅。雖然最後川普收回了這些囂張話語，但已經失去了歐洲國家的信任，他們紛紛轉向美國的死對頭中國，尋求新的發展機會，白白給了中國一個「黃金機遇」。 美國《CNN》昨（25）日發表專題分析指出，雅典帝國當年因迷信武力、毀棄盟約而崩潰；若川普政府為奪取格陵蘭而不惜踐踏外交禮儀或毀傷北約聯盟情誼，恐將重蹈覆轍。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech 為一個島 得罪整個北約 CNN : 美恐重蹈雅典帝國覆轍 雖然川普早就瞧不起北約國家，還揚言 2 年後退出北約，但都還沒到得罪的地步，但美國強要格陵蘭，就真正讓北約整個怒了。 美國《有線電視新聞網》( CNN ) 25 日藉由古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）筆下的「米洛斯對話」（Melian Dialogue）來警示白宮：若川普為奪取格陵蘭而不惜踐踏外交禮儀或毀傷北約（NATO）聯盟，恐將覆滅。 西元前 416 年，雅典帝國要求中立的米洛斯島（Melos）屈服，恐嚇稱：「權力才是公理，強者做他們想做的事，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
1/26新台幣兌美元匯率以31.508元作收，升值7.0分
1/26新台幣兌美元匯率以31.508元作收、升值7.0分，成交金額13.2億美元。上午新台幣以31.500元開出，盤中最高31.410元，最低31.508元。 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美財報季來臨資金觀望，外資上週撤出亞股6.8億美元，南韓逆勢吸金
【財訊快報／記者劉居全報導】美股即將迎來財報季高峰，多家重量級科技與產業龍頭將陸續公布最新一季財報，為市場關注焦點。中國信託投信表示，上週資金流向轉趨保守，新興亞洲整體淨流出6.8億美元，外資買超南韓8.1億美元最多、小幅買超泰國0.4億美元，其餘市場則呈現賣超。其中，印度遭外資拋售7.1億美元最多，台股遭賣超5.2億美元居次，印尼、越南也分別遭外資拋售1.9億美元及1.1億美元。指數漲跌方面，中國信託投信指出，上週亞股呈現漲跌互見，漲幅最強市場仍在南韓，單週漲幅3.1%，今年來漲幅達17.87%，而泰國上漲3%、台股上漲1.8%。另一方面，印度下跌2.4%、菲律賓下跌2%；印尼與越南分別下跌1.4%及0.4%。新興亞週整體小漲0.3%。聯準會升降息觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，本週聯準會將召開FOMC會議市場焦點，預估政策利率區間維持在3.5%至3.75%不動，由於去年12月失業率下滑，加上聯準會獨立性受到干預，及年中過後市場預料通膨降至2.5%以下，整體預期今年最快降息時程會落在第二季（6月）及第三季（9月）各降息一碼。另外，當前國際局勢詭譎，加上川普政策不確財訊快報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
三星HBM4闖關成功，2月起供貨輝達，追趕SK海力士戰局升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，記憶體戰線出現關鍵轉折，三星電子(Samsung Electronics，005930.KS)傳出已通過輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)與超微(Advanced Micro Devices，美股代碼AMD)針對HBM4(高頻寬記憶體)的資格測試，並規劃自2月起啟動對輝達出貨。市場人士指出，若供貨節奏如期推進，代表三星在先進封裝與良率爬坡上取得突破，將直接縮小與SK海力士(SK Hynix，000660.KS)在AI伺服器記憶體供應鏈的差距。交易員解讀，短線屬於市占重新分配的預期調整，過去HBM供應更集中於SK海力士，如今三星若正式切入HBM4量產與出貨，輝達供應鏈可能由「單一主導」走向「雙供應商並行」，議價與交期風險亦可能隨之下降。HBM4被視為下一代AI加速器的關鍵配套，尤其將與輝達後續平台搭配推出。市場人士表示，HBM4的核心不僅在頻寬與容量提升，更在於封裝整合、功耗與散熱設計是否能支撐更高密度的訓練與推理需求，這也使得資格測試通過本身具有「量產門票」的意義，對三星先進記憶體業務的產品結構與ASP(平均售價)想像空間形成支撐。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體大戰白熱化！三星下月量產HBM4供貨輝達 搶攻AI市場
三星電子計劃於下月開始生產次世代高頻寬記憶體晶片HBM4，並將供貨給輝達。一名知情人士26日向《路透社》透露這項消息，但拒絕說明三星計劃供應給輝達的晶片數量等細節。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日圓走強，日經指數週一大跌961.62點或1.79%，出口族群股價受挫
【財訊快報／劉敏夫】日本股市週一走跌，汽車製造等營運仰賴海外市場的業者股價紛傳跌聲，成了大盤主要空頭指標，因日圓匯價走強，反映市場猜測當局可能會出手支撐貨幣的情形。收盤時，東證第一部指數下跌77.21點或2.13%，報3,552.49點；日經225指數則是下滑961.62點或1.79%，報52,885.25點。繼上週五日圓匯價大幅走升之後，週一東京匯市日圓兌換美元匯價持續走強，匯價來到154日圓兌換1美元的價位。日本外匯事務負責人三村淳表示，他「無意」回應有關官員們上週五進行了匯率檢查的市場傳言，但是東京當局將根據需要與華盛頓方面密切協調，對匯率走勢做出適當反應。這符合日本和美國財長去年9月發表的聯合聲明。Tokai Tokyo Intelligence Lab首席全球策略分析師Shoji Hirakawa表示，日圓走強應該會對日本股市構成壓力。日圓兌美元匯率有可能升至145日圓，因此投資人將關注日圓的走勢。Hirakawa補充稱，對日本即將舉行的提前大選的擔憂也可能對民意造成壓力。多家地方媒體的民調顯示，首相高市早苗內閣的支持率正在下降。在個股表現方面，機電大廠日立製作所股價下跌2.財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國防部：民眾黨團提軍購條例 五項採購及數量 不完整且欠缺專業評估
民眾黨團今天提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，草案內容明定六款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元，並採一年一期方式編列。國防部晚間表示，國防部軍購特別條例之完整規畫有七項，已於1月19日向立法院外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項目和數量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 167則留言
關稅15%出口相對優勢! 彭金隆：有益股市發展
[非凡新聞]記者莊欣璉台美關稅談判底定後，外界關注對產業與整體經濟影響。立法院財政委員會今天邀請財政部會進行報告，金管會主委彭金隆表示，15%稅率有效排除出口成本劣勢，有助市場朝正面發展。中央銀行總裁楊金...非凡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
為何台美關稅可降至15%？ 楊金龍直言因美需要台灣
台灣和美國的關稅談判最終爭取從20%降至15%且不疊加，關鍵因素是什麼，令各界好奇。中央銀行總裁楊金龍今天(26日)在立法院財政委員會答復立委質詢時表示，就他個人認為，主要是因為美國需要台灣的產品，因此不僅是經濟安全，也是國家安全；也就是以美國的安全戰略角度而言，仍相對認為台灣是Reliable(可靠的)。 立法院財政委員會26日邀集六大財經部會首長就「台美關稅貿易協議內容對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。 央行在報告中指出，台美關稅協定台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務(EMS)、能源及其他產業等；另外，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT 供應鏈等。至於在產業園區部分，以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭。 外界一般解讀台灣是以投資換取關稅調降。民進黨立委郭國文質詢央行總裁楊金龍時，問台灣對美貿易逆差越來越大，去年已經超過1,500億美元，為何關稅會從20%降至15%且不疊加中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台經院：台美關稅協議下階段涉及農產品汽車 挑戰較大
（中央社記者趙敏雅台北26日電）台美關稅談判底定，台灣廠商自主投資2500億美元，台經院長張建一認為，光是台積電赴美1650億美元，以及中油參加美國天然氣投資，兩者相加就接近門檻；他也提及，台美關稅協議接下來挑戰較大是第二階段，也就是對等貿易協定，牽涉農產品、汽車等市場開放，相信政府有所考量，此外若立法院未能通過，恐有變數衝擊。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
關稅憂慮稍退! 車廠年終分紅 和泰車估12個月
[非凡新聞]記者傅儀文,攝影陳柏誠去年汽車產業面臨雙稅，關稅和貨物稅的利空壓力，讓營運受到影響，但車廠還是持續，發出高額年終獎金，像是車業龍頭和泰汽車年終加計紅利，預計能達到十二個月，三陽工業預計將維持...非凡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言