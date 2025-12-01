川普反毒戰爭商機爆發 杜拜、烏克蘭廠商都積極爭取 國安專家：這裡有很多錢
《華爾街日報》11月30日報導，美國總統川普上任後大幅強化對毒品走私的軍事打擊行動，意外帶動國防科技產業迎來新一波需求熱潮，特別是無人機、AI監控系統、反無人機技術與高階感測器領域的廠商訂單激增。
報導指出，美國政府近期在加勒比海、東太平洋以及美墨邊境大幅擴大緝毒任務規模，許多原本專注於印太地區對中威懾或在烏克蘭戰場驗證的國防科技公司，迅速重新定位產品，成為美軍與執法單位在打擊毒品走私行動中的核心供應商。
多家AI公司積極推銷軟體工具
美國海岸防衛隊與海軍目前高度依賴長航時無人機與即時影像分析平台，用於追蹤與攔截海上毒品走私船隻。多家AI公司正爭相向五角大廈與海岸防衛隊推銷可自動繪製芬太尼供應鏈網絡、破解加密通訊並標示可疑貨運路線的軟體工具，這些系統的潛在客戶已從矽谷擴及中東杜拜地區的合作夥伴。
在美墨邊境，原先為烏克蘭戰場設計的反無人機系統正在進行改裝，用以攔截墨西哥毒梟用來運送毒品的商用級無人機。美國海軍與海岸防衛隊已在實務中驗證此類技術的可行性。
這波轉向反映美國國家安全優先順序的顯著改變。雖然中國仍被視為長期戰略競爭對手，但川普政府的實際資源配置已明顯向西半球防禦與「毒品恐怖主義」傾斜。今年9月起，美軍開始對加勒比海與東太平洋的小型毒品走私船隻採取直接武力打擊，相關行動迄今已造成超過80人死亡。
川普簽署法案注入資金動能
美國無人機新創公司Shield AI成為這波緝毒行動的最大受益者之一。該公司旗下的V-BAT垂直起降無人機具備超過1000海里航程，今年已協助海岸防衛隊查獲總價值超過10億美元的毒品。海岸防衛隊計劃未來將V-BAT大量部署於國家巡防艦以及美墨邊境固定設施。
數據分析巨頭Palantir執行長艾利克斯．卡普（Alex Karp）公開表示支持政府強硬緝毒政策，他稱芬太尼危機是「對美國勞工階級的禍害」，並強調若Palantir的平台能參與相關行動，他將感到「非常自豪」。
川普日前簽署的新國防授權法案進一步為這股趨勢注入資金動能。未來十年，美國國土安全相關技術預算將額外增加1650億美元，其中五角大樓獲得專項10億美元經費，專門用於邊境安全與緝毒任務。
負責拉丁美洲與加勒比海事務的美國南方司令部，過去因人道救援任務而兵力吃緊，現在已在區域內同時部署超過十艘軍艦、多架有人機與大量無人機系統。對許多國防新創公司而言，加勒比海與東太平洋的作戰環境遠比烏克蘭高強度電子戰空域或假想中的台海衝突來得「友善」，成為產品快速迭代與實戰驗證的理想場域。
杜拜、烏克蘭等非美國廠商同樣積極卡位
除了美國本土企業，外國廠商同樣積極卡位。來自杜拜的RAKIA集團以及烏克蘭新創Moodro等公司正加速推廣其AI監控與反無人機解決方案，試圖搶進這波由華府政策轉向所創造的龐大商機。
一位不具名的美國國家安全分析師向《華爾街日報》表示，這波國防科技熱潮的背後動機相當直接：「這裡有很多錢可賺。」
責任編輯：許詠翔
