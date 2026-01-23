川普反覆不定 各國擬「去美元化」並減持美債「保平安」

川普在關稅上反反覆覆的態度，令各國受夠了，決定減持美元或美債「保平安」。

美國總統川普頻頻動用關稅做為外交政策工具，但卻又變化不定，令人對美國經濟以及美元的未來，失去信心，有投資顧問公司就表示，川普這麼做，不但可能加速各國「去美元化」的決心，各國央行也可能減持美元做為外匯存底，同時賣出美債。（葉柏毅報導）

川普先前因格陵蘭問題，聲稱要對歐洲8國所進行的所謂「關稅制裁」，在他與北約秘書長呂特會談之後，突然宣佈取消，並且表示他已經與北約就格陵蘭問題，達成共識。川普動不動就拿關稅威脅各國，但又反反覆覆的態度，已經令各國對川普「受夠了」，決定要對美國「保持距離」，各國央行都在考慮「去美元化」，減持美元做為外匯存底，並減持美債。

美國波士頓顧問公司就指出，各國未來在貿易領域方面的「去美化」，使得美國到2034年，在全球商品貿易中的占比，可能從12%降到9%，未來地區性的多邊合作，將會增加，以防止受美國牽制的風險。

此外，各國央行不但減持美元做為外匯存底，改買黃金，造成金價噴發式上揚，對於美債也不再感到興趣。據美國政府上周公佈數據，印度持有的美國公債已經降至最近五年來新低，北歐大型投資機構將重估或調整美國資產部位，丹麥與瑞典的大型退休基金也都表示，他們已經賣出大部分美債，理由是與美債和美元相關的風險上升。