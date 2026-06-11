川普取消攻擊伊朗！稱美伊將達成「偉大協議‵」可能週末在歐洲簽署

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川普取消攻擊伊朗，宣稱美伊將達成「偉大協議‵」。 圖：翻攝自 X @Coinvo

[Newtalk新聞] 中東緊張局勢升溫之際，美國總統川普（Donald Trump）揚言美國將「強力」打擊伊朗並掌控伊朗的石油與天然氣基礎設施和市場，但之後又緊急喊卡並表示，基於與伊朗的討論已提升至伊朗最高領導層級並獲得批准，他已取消原定於今晚對伊朗實施的襲擊與轟炸計畫。一項可望解決戰爭的「偉大協議」未來數日內將定案，預期很快會舉行文件簽署儀式。

根據美國有線電視新聞網（CNN）及路透社報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）一場活動上透露： 「文件基本上已定稿，所以我們拭目以待。」他接著說道：「應該很快就能完成。」並指稱，這份「偉大協議」一經簽署，關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將立即開放。

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川普指出：「我們一簽署，海峽將正式開放，可能很快就會簽，非常快，或許是這個週末在歐洲。」並提到，他已與以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、科威特等國的領導人談過話，且很快會跟土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）談話。

川普強調，最重要的是「我們有一份協議，讓伊朗永遠不會擁有核武」，這是件「非常大的事」。川普稍早透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）預告今晚將強力打擊伊朗，他也聲稱美軍將攻占伊朗哈格島（Kharg Island）及其他石油基礎設施據點。

川普宣稱，伊朗海軍、空軍、雷達、防空系統及所有其他形式的防禦力量，連同其大部分的攻擊能力「都將不復存在」。美國將全面掌控伊朗的石油與天然氣市場，就像先前對委內瑞拉所做的那樣。這對委內瑞拉和美國雙方「都運作得極其出色」。但川普之後又突然宣布。已取消對伊朗的攻擊計畫並暫時擱置對哈格島的軍事行動計畫。

川普發文寫道，他認為伊朗最高領袖穆傑塔巴．哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）已批准與美國的協議。包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及等參與方皆已批准了相關談判內容。至於海上封鎖將維持全面有效，直到本次交易正式完成，簽署的時間與地點將於近期公布。

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