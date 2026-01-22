川普取消格陵蘭關稅 分析師：小心TACO失靈

美國總統川普21日宣布達成格陵蘭協議框架 ，將取消對歐洲八國原定2月實施的關稅，又上演一次「TACO時刻」（川普總是臨陣退縮），激勵美股、美債反彈，代表市場前一天的崩跌，再度讓川普警惕而縮手。但分析師提醒，要小心這會變成「狼來了」，總有一天押注TACO交易而逢低進場的策略會失靈。

Miller Tabak +首席市場策略師馬利說，當股市估值處於如此高的水準時，對川普的每一句話都會變得更加敏感，因為最終是他在牽動市場。市場現在是以「完美情境」來定價，因此需要不斷的再次確保沒有任何事情會打斷這波漲勢。

有分析師則認為，「TACO」策略總有一天會失靈。Freedom資本市場首席全球策略師伍德表示：「這是一場快速來回的TACO交易，甚至連兩個完整的交易日都不到。我擔心這會變成『狼來了』，總有一天他的威脅會成真，投資人若依舊逢低買進，卻可能被套牢。」

PenderFund資本市場投資長泰勒也說，「我們過去也見過，川普可能會因為大家看穿他的計畫而感到不悅。但現在看來，又回到了去年那套劇本。真正的問題在於，這種情況還能持續多久？因為每個人都已經被訓練成一跌就買，總有一天這套策略會失靈」。

