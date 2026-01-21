川普取消歐洲8國新關稅！道瓊大漲589點 台積電ADR小幅下跌

美國總統川普（Donald Trump）稱美方與北約已形成格陵蘭協議框架，排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性，美歐緊張局勢降溫，華爾街股市21日反彈，道瓊工業指數高開57點，盤中漲幅最多擴大至806點，標普500指數和那斯達克指數盤中分別彈1.67％和1.87％，終場四大指數齊步收紅。

美股21日四大指數齊步收紅。（圖/美聯社）

道瓊工業指數上漲588.64點，或1.21％，收報49,077.23點；標普500指數揚升78.76點，或1.16％，收在6,875.62點；那斯達克指數上揚270.50點，或1.18％，收23,224.82點；費城半導體指數勁揚247.88點，或3.18％，收8,042.07點。

廣告 廣告

地緣政治方面，川普21日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，川普會後表示，美國與北約已形成格陵蘭協議框架，美方2月1日不會按原定計畫對歐洲八國加徵關稅。

此外，川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）壇發表談話，針對格陵蘭問題，其排除使用武力奪取的可能性，並會立即尋求談判收購（acquisition）格陵蘭事宜。

數據方面，美國全國房地產經紀人協會（NAR）21日公布，待售房屋合約指數於去年12月暴跌9.3％至71.8，為7月以來的最低水準，經濟學家原預測將增長0.4％。美國普查局於同日公布數據顯示，美國2025年10月建築支出月增0.5％，高於市場預期的0.1％增幅，此前9月下降0.6％。

美國10年期公債殖利率周三一度回吐4.7個基點，來到4.248％；對利率較敏感的2年期美債殖利率則降2.7個基點，報3.57％。

國際能源署（IEA）連續3個月上調今年全球石油需求預測，估計每日增加93萬桶或0.9％，反映經濟從去年貿易動盪中穩定下來，國際油價周四小漲，紐約期油升0.43％，每桶收報60.62美元，布蘭特原油漲0.49％，收報65.24美元。

個股方面，英特爾即將公布去年第四季財報，市場對本次財報持樂觀態度，押注執行長陳立武（Lip-Bu Tan）承諾的轉型計劃已落地見效，加上人工智慧（AI）資料中心建置潮持續推進，帶動英特爾傳統伺服器晶片需求回溫。英特爾21日飆漲11.72％，收報每股54.25美元。

美股七雄周四普遍收紅，特斯拉勁揚2.91％，收報431.44美元；輝達收漲2.87％，收報183.18美元；Alphabet揚升1.93％，收在328.38美元；Meta攀升1.46％，收在612.96美元；蘋果收紅0.39％，收報247.65美元；亞馬遜上漲0.13％，收報231.3美元；微軟則挫2.29％，收報444.11美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.32％，收報326.12美元；日月光ADR上揚0.42％，收報18.98美元；聯電ADR上漲3.25％，以11.13美元作收。（工商時報呂佳恩報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

【延伸閱讀】

記憶體短缺大蔓延！大摩點名豪華陣容 華邦電等台廠全入列

日債失控！高盛示警：選項耗盡 日銀恐被迫印鈔救市

三星、SK海力士聯手「鎖產能」 NAND減產引爆漲價潮

延伸閱讀

批藍白想讓賴清德受審 沈伯洋稱若無青鳥台積電沒法布局全球

跟進國巨！華新科宣布自2月起調漲電阻產品價格

國民黨花蓮縣長黨內初選民調出爐 游淑貞大勝葉耀輝40個百分點