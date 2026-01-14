川普取消美伊會談、聲援抗議民眾！宣布對伊朗貿易國「加徵25％關稅」：即刻生效！

美國總統川普（Donald Trump）昨（13日）再度公開聲援伊朗反政府示威民眾，鼓勵他們持續抗爭，並宣稱美國的「援助正在路上」。同時，川普宣布，美國已對所有與伊朗進行貿易的國家所生產商品課徵25％關稅，強調該措施「今天（13日）生效」。

綜合外媒報導，川普昨日前往密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn）參觀福特汽車在當地的工廠，隨後在底特律（Detroit）發表演說。川普於演說中大力宣揚其所推動的關稅政策，稱相關措施已促使製造業回流美國，帶動汽車產業等領域出現新一波投資。

談及伊朗局勢，川普也直接向示威民眾喊話，「繼續抗議吧，如果可能的話，接管你們的機構」。川普還要求民眾記下「殺人與施暴者」的名字，並強調這些人「將付出非常沉重的代價」。

同時，川普透露，他已經取消與伊朗官員的所有會議，直到當局停止對抗議者的血腥鎮壓為止。川普指出，「援助正在路上」，並重申已對所有與伊朗進行貿易的國家祭出關稅措施「今日剛生效」，凡是與伊朗做生意的國家，其輸美商品一律課徵25％關稅。

不過，川普的這項關稅政策未交代細節，包括新關稅是否會疊加在現有稅率之上。若全面疊加，來自中國的輸美商品關稅可能至少升至45％，高於目前的20％水準，「除中國外，印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其，也視為伊朗的重要貿易夥伴」。

