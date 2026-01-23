川普取消關稅威脅 美股連2漲！道瓊漲306點、台積電ADR漲0.38%

美股22日收盤，道瓊工業指數上漲306.78點，台積電ADR上漲0.38%。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前為了控制丹麥自治領地格陵蘭，對歐洲國家發出關稅威脅。隨著川普態度轉變，美歐緊張持續緩解。美國股市22日延續前一交易日的漲勢，道瓊工業指數上漲306.78點、0.63%，標普500指數上漲0.55%，那斯達克指數上漲0.91%，費城半導體指數上漲0.16%，台積電ADR上漲0.38%，收在327.37美元。

綜合外媒報導，本週早些時候，川普與歐洲領導人就格陵蘭島問題發生衝突，威脅要對反對美國取得格陵蘭的8個歐洲國家徵收10%關稅，導致投資人拋售股票，但川普21日語氣放緩，儘管仍然堅持要控制這塊丹麥領土，但表示並不會動用武力獲取格陵蘭，也排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性。

廣告 廣告

川普態度的急劇轉變令市場迅速鬆了一口氣，受此消息提振，全球股市22日上揚，帶動美股連續第2天走高，大型科技股領漲，輝達上漲0.91%，AMD上漲1.57%，微軟上漲1.58%，蘋果上漲0.28%，Alphabet上漲0.75%，Meta勁揚5.66%，特斯拉上漲4.15%。

美股22日收盤，道瓊工業指數上漲306.78點，或0.63%，收在49384.01點。標準普爾500指數上漲37.73點，或0.55%，收在6913.35點。以科技股為主的那斯達克指數上漲211.20點，或0.91%，收在23436.022點。費城半導體指數上漲13.10點，或0.16%，收在8055.17點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全球關注川普對等關稅是否合法！美國最高法院1/20仍未有裁定出爐

台積電加碼美國關鍵五問！晶圓廠與先進封裝將落地 「台灣製造」外移是衝擊或新機？