川普取消「格陵蘭加稅」後 歐洲也撤回歐盟的「貿易核武選項」

2026年1月21日，美國總統川普（右）在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，與北約秘書長呂特舉行雙邊會談。路透社



美國總統川普週三（21日）在瑞士達沃斯一連串的發言，除了表示不會使用武力攻佔丹麥屬地格陵蘭島，並在隨後取消了2月1日開始要對歐洲8國課徵「格陵蘭稅」的計畫。歐盟官員週四（22日）向路透社表示，歐盟執委會已經排除動用「貿易火箭炮」的報復措施。

這項常被叫做貿易火箭炮（trade bazooka）「經濟反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），也被視為歐盟用來進行貿易報復的「核武選項」，因為報復層面非常廣，不僅止於關稅。如果對美國施加，ACI動用的工具還可包括禁止美資企業參加政府招標、對美國網路平台公司進行制裁，以及暫停承認美國的智慧財產權等等，最嚴重狀況下幾乎是與美國「貿易斷交」。

ACI措施須由歐盟執委會啟動，進行調查，然後獲得歐盟成員國與歐洲議會通過後才能付諸實行。一名歐盟外交官週四向路透社表示，在川普撤回針對格陵蘭問題的加徵關稅威脅後，歐盟領導人週四不會授權啟動ACI。

該外交官表示：「原定準備的『反脅迫工具』（ACI）目前已不在討論議程之列。」

此外，該外交官還指出，歐盟與拉丁美洲及南美國家達成的「南方共同市場」（Mercosur）貿易協議，將在第一個南方共同市場成員國批准後開始臨時對外實施；他補充說，該國很可能是將於3月批准協議的巴拉圭。

