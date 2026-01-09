川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）儘管奈及利亞政府否認境內基督徒遭系統性迫害，美國總統川普表示，奈及利亞境內的基督徒若持續遭殺害，美軍可能發動更多的空襲行動。
「紐約時報」（The New York Times）網站今天刊出川普專訪內容，川普在被問到去年耶誕節對奈及利亞發動軍事行動時，做了以上表示。
路透社報導，美軍當時表示，應奈及利亞政府要求，美方對奈國西北部的伊斯蘭國（IS）武裝分子發動空襲。奈及利亞當時稱該行動為針對「恐怖分子」的「聯合行動」，與特定宗教無關。
川普受訪時說：「我希望這是一次性打擊…但如果他們繼續殺害基督徒，這將會是多次性打擊。」
當被問及他的非洲事務顧問曾指出，伊斯蘭國與博科聖地（Boko Haram）殺害的穆斯林人數多於基督徒時，川普回應：「我認為在奈及利亞也有穆斯林被殺害，但主要還是基督徒。」
川普去年10月底開始警告，基督教在奈及利亞面臨「生存威脅」，對於奈國政府未能阻止針對基督徒社群的暴力行為，揚言要對這個西非國家進行軍事干預。
奈及利亞擁有超過2.3億人口，境內基督徒與穆斯林比例約各占一半，基督徒主要分布在南部，穆斯林則多居於北部。
奈及利亞雖長期面臨安全問題，包括北部伊斯蘭叛亂分子發動的暴力與綁架事件，但該國政府堅決否認基督徒遭系統性迫害。
針對川普揚言軍事干預，奈國政府表示願與華府合作打擊武裝分子，但駁斥美方關於基督徒面臨特殊險境的說法，並強調武裝分子同樣殺害大量的穆斯林。（編譯：劉淑琴）1150109
