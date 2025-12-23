川普召回近30名資深外交官！工會嗆只看忠誠

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國媒體引述消息人士說法，美國川普政府近期悄悄召回近30名駐外大使、代表團負責人等資深外交官，其中多為拜登政府任命，且都並未被告知原因。有外交官和參議員批評，此舉是破壞外交官升遷程序，將美國領導地位讓給中國、俄羅斯。

據Politico、衛報等外媒報導，國務院匿名官員透露，川普政府悄悄召回至少29個國家的駐外大使、代表團負責人，他門的任期將在1月結束。主要集中在非洲地區，包括尼日、烏干達、塞內加爾、索馬利亞、象牙海岸、模里西斯、奈及利亞、加彭、剛果、蒲隆地、喀麥隆與盧安達。中東的埃及、阿爾及利亞，歐洲的斯洛伐克、蒙特內哥羅、亞美尼亞、北馬其頓也受影響。

廣告 廣告

此次是川普回到白宮後最大一次的外交部門改組，不尋常的是此次人士變動涉及的是派駐海外的職業外交官。這些資深外交官都是在拜登政府任內被派到駐地，在川普重返白宮初期逃過政治肅清，但這些人通常被認為無論其政治立場如何，只要身處外交部門，他們就會執行白宮任何人的意願。但川普政府對國務院的職業官員一直缺乏信任，其官員稱國務院是自由主義的堡壘，而該政府已經解雇了數千名國務院員工。

美國外交官協會（American Foreign Service Association）主席丁克爾曼（John Dinkelman）表示，這些外交官被告知必須在1月15、16日前離開，但並未被告知原因，他認為此舉會削弱人們對專業外交人員有效執行美國總統政策能力的信心。協會也發聲明，「無端或無正當理由撤換這些資深外交官傳遞了危險訊息，這告訴我們的公僕，對國家忠誠已經不夠了，經驗及對憲法宣誓都不如政治忠誠度重要。」

美國國務院則在聲明中堅稱，召回是「任何一屆政府的標準程序」，大使是總統的私人代表，總統有權確保他在這些國家擁有能夠推進「美國優先』議程的人員」。

川普上任後迅速撤換拜登的政治任命官員，但補上空位的速度卻相當緩慢，一些提名還被參議院受阻。參議院外交委員會資深議員沙欣（Jeanne Shaheen）批評，如今美國約有80個大使職位空缺，川普卻進一步撤回更多忠於政府的合格職業外交官，等於將美國的領導地位拱手讓給中國、俄羅斯。

川普政府此前已調整國務院的升遷程序標準及監督小組，國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周也透露，已經提交數百名外交官的升遷名單，作為打擊政府機構內「多元、公平、包容」（DEI）政策的一環。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

巴拉圭總統重申挺台灣立場！反觀這些國家與中國建交慘澹下場

緬甸稱重返民主？軍政府本週日重啟投票 遭國際社會撻伐

台灣遊客成長數破紀錄！韓國外國客創新高 今年有望達1870萬人次