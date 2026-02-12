川普可能3/31訪中見習近平 美中擬延長貿易休戰協議1年



美國總統川普預計於4月初在北京與中國國家主席習近平會晤。南華早報報導，屆時雙方領導人在南韓達成的貿易休戰協議，將最多延長1年。

南華早報報導，川普與習近平去年10月在南韓釜山舉行雙邊會面後，達成一項暫時休戰協議。此後，中國已恢復購買美國大豆。

消息人士表示，相關官員認為，延長這項為期數月的非正式協議是現實且可行的，可讓峰會焦點圍繞著短期經濟成果，包括中國新的採購承諾。

廣告 廣告

美國將於11月舉行期中選舉，但川普所屬黨派共和黨是否能維持在國會的多數席次的擔憂日益增加，川普因此要求要趕在期中選舉前取得具體成果。上週，川普在與習近平進行了近2個小時通話後透露，北京正考慮從美國購買更多大豆。

川普擬4月初訪中3天 卡清明節仍未敲定日期

報導又引述4位知情人士透露，川普預計於4月初訪問中國；其中2人表示，最初考慮的抵達日期是3月31日，屆時他將與習近平在4月首週舉行雙邊會晤，而此行維持3天左右。但消息人士說，川普訪問中國的具體時間仍在討論中，因為北京方面正在考慮清明節（4月5日）前後的安排。

雖然白宮和北京尚未正式敲定日期，但多名消息人士表示，他們預計4月初的這個時間點將會得到確認。

川普尚未邀美企高層共赴北京 避免鼓勵美企投資中國

一名熟悉川普出訪計畫的人士表示，目前尚未邀請任何美國企業執行長加入他的商務代表團。因為這屆「美國優先」的政府擔心，外界會認為美方在鼓勵美國企業投資中國。



不過，另一名熟悉相關討論的人士表示，雙方最終可能會宣布汽車與能源領域的相關協議；而最近達成的短影音平台TikTok協議，可能會成為其他產業達成協議的潛在案例。

更多上報報導

美國防部要求解除AI限制入駐機密網路 專家憂AI幻覺釀致命後果

美眾院通過撤銷加拿大關稅議案6共和黨員倒戈 川普：選舉付出代價

美軍高能雷射誤把氣球當毒販無人機 FAA緊急關閉美墨邊境空域