川普司法大刀揮向鮑爾！ 3位前主席警告：美國不是新興市場、Fed獨立性不容破壞

律師出身的鮑爾（Jerome Powell）表示，整個周末都在與顧問商討對策，並發布影片聲明，明確表示不會讓此事在暗中進行。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 現任美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前公開指責川普政府，其利用刑事訴訟的威脅來施壓聯準會（Fed），迫使自己降低利率。他將司法部的調查描述為「對聯準會的獨立運作」直接受到政治干預挑戰。

一直以來，川普將美國的聯邦基金利率過高，導致政府債務壓力龐大的問題咎責於聯準會，並批評鮑爾降息速度太慢，曾多次威脅要解僱鮑爾。對於川普的猛烈砲轟，鮑爾一貫地回應都是避免事態升級。然而，據《華爾街日報》報導，聯邦大陪審團的傳票已於上周五（9 日）送達，鮑爾成史上首位在任 Fed 主席遭到刑事調查。

廣告 廣告

傳票並非起訴書，但的確凸顯出司法部追查此案的決心。對此，鮑爾態度堅定表示，「面臨刑事指控的威脅，是因為聯準會根據我們基於什麼是對大眾最有利來做出最佳評估、設定利率，而不是遵從總統的喜好。」

《Business Insider》報導，鮑爾遭到刑事調查後，3 位仍在世的前聯準會主席罕見地迅速出面力挺，強調聯準會的獨立性不容政治或司法手段侵蝕，否則恐對美國經濟造成長遠性的衝擊。這 3 人分別是前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）、柏南奇（Ben Bernanke）與葉倫（Janet Yellen）。

這份聲明還得到 5 位前財政部長聯署，其中包括前財政部長鮑爾森（Hank Paulson），他是小布希總統任內的最後一任財長。另外還有路傑克（Jack Lew）、蓋特納（Timothy F. Geithner）等歐巴馬政府時期的財長，以及柯林頓政府時期內的財長魯賓（Robert Rubin）。

這些前任財政部長們的完整聲明如下：

聯準會的獨立性以及公眾對這種獨立性的認知，對經濟表現至關重要，包括實現國會為聯準會設定的目標：物價穩定、充分就業和適度的長期利率。據報導，針對聯準會主席傑伊．鮑爾的刑事調查是史無前例的企圖，旨在透過起訴來破壞聯準會的獨立性。

新興市場的機構薄弱，往往以這種方式製定貨幣政策，這對通貨膨脹及更廣泛的經濟運作都造成了極為負面的影響。這種做法在美國絕對不可行，因為美國最大的優勢在於法治，而法治正是我們經濟成功的基石。

過去數個月來，川普多次指控鮑爾在國會作證時，對於聯準會大樓翻修工程的細節有所誤導。該翻修計畫總金額高達 25 億美元。去年七月，鮑爾曾親自帶領川普與媒體參觀翻修工程，但此舉並未化解雙方長期以來的緊張關係。

川普周日接受《NBC》簡短採訪時表示，他不知道司法部發出傳票，任何刑事調查，都與白宮和鮑爾在利率問題上的分歧無關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普再威脅格陵蘭 格陵蘭政黨堅拒美國控制

川普再譏「兩支狗拉雪橇隊」保衛格陵蘭 北歐駁中俄船艦靠近說