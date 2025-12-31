面對此次北京對台獨的環島軍演，賴清德總統說：這幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為他實力不到。美國總統川普則說：他個人對此並不感到憂慮。一個總統不斷搞台獨「講幹話」挑釁對岸，以致北京非要發動軍演不可；另一個總統則一副事不關己，坐著遠遠地「吃瓜看戲」。

相信很多台灣民眾都知道了，此次北京對台獨的環島軍演，比之前歷次的軍演離台灣都還要更近。這次已經落在台灣屏東以南的座標位置，北緣緯度21度58分，幾乎貼近我領海基線的邊緣上，距鵝鑾鼻的直線距離僅約9浬。不知道賴清德總統所說的「雷池」在那裡？還是賴清德政府偷偷地將雷池後撤了？

還有，共軍軍演的無人機都飛到了台北的地標：101大樓的上空，賴清德總統還在對台灣民眾「信心喊話」說：中國的實力不到。老實說：此次北京對台獨的環島軍演僅使用了火炮，就能精準打擊到台灣，打得到而且打得準，根本不必發射飛彈而有被空中攔截破壞的機會。

什麼情況才是實力已到？是要共軍的無人機飛到總統府上空嗎？賴清德政府究竟還要欺騙台灣民眾到什麼時候？難道，賴清德政府為了一心一意搞台獨的工作與工程，非要搞到北京真的出兵「武統台灣」，才要放棄台獨嗎？

台灣的「全勝之道」在於：在野的藍白陣營要與所有的統派政黨一起團結起來，主動推動兩岸的和平統一工作。有統一就有和平！讓北京對台動武或推進武統的意願「減為零」，無須環台軍演，川普自然也就沒戲可看了。（作者為台灣新黨輿情中心副主任）