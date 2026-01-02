川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險

美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。根據《ETtoday新聞雲》報導，台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。

川普坦承自己有些迷信，他認為阿斯匹靈能稀釋血液，因此連吃25年。（圖／美聯社）

川普在專訪中坦承自己有些迷信，他認為阿斯匹靈能稀釋血液。川普表示，他不希望濃稠的血液流經心臟，而是想要清澈、順暢的薄血通過心臟。現年79歲的川普是美國史上第二年長的總統。

王宗道指出，劑量提升再高，在抗凝血效果上差異不大，因此服用低劑量已經足夠。但副作用會隨劑量上升而明顯增加，包含腸胃不舒服、腸胃出血等症狀，因此長期使用並不建議採用高劑量。過去「不含阿斯匹靈、不傷胃」的標語常見，腸胃道副作用正是台灣民眾不願服用阿斯匹靈的主因。

王宗道分析川普的用藥方式時提到，美國人體型通常較高大、體重較重，使用較高劑量確實存在可能性。不過他強調，該藥物在台灣屬於處方用藥，不建議民眾因看到相關新聞就尋求相同劑量。

阿斯匹靈建議用藥族群是已經有心血管疾病、心腦血管或周邊血管疾病患者，例如血管狹窄超過50%、曾經中風、心肌梗塞或已放置支架者。 （示意圖／Pixabay）

阿斯匹靈已有超過百年使用歷史，是相當成熟且有效的藥物。王宗道指出，許多人將其視為單純止痛、消炎藥，或因擔心傷胃而產生偏見，卻忽略它在心血管保護上扮演的重要角色。雖然目前已有其他抗血小板藥物如「保栓通」，但健保給付條件相對嚴格，阿斯匹靈在心血管保護效果上其實與之相近，仍是臨床常用選擇之一。

王宗道說明，阿斯匹靈建議用藥族群是已經有心血管疾病、心腦血管或周邊血管疾病患者，例如血管狹窄超過50%、曾經中風、心肌梗塞或已放置支架者，需為「血管到一定程度」的個案。其他狀況較輕微者若想用藥保養，仍須考量腸胃出血等副作用，且尚無明確證據支持「非吃不可」。

王宗道提醒，使用阿斯匹靈藥物建議飯後服用，必須注意自己是否有胃部不適，也要觀察大便顏色是否變黑，此為出血的徵兆。

