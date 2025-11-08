川普同意了！ 豁免匈牙利「買俄油、天然氣免受制裁」
美國總統川普跟匈牙利總理奧班在白宮會談，同意匈牙利購買俄羅斯石油、天然氣，都不需受到制裁。由於匈牙利也將在明年4月舉行大選，同時也是奧班執政15年來的首場選戰，引發外媒預測，是因為這樣才積極爭取美國豁免制裁，想靠經濟追回民心。
川普在白宮親自迎接匈牙利總理奧班，並對著鏡頭讚揚奧班是「優秀的領導者」。在這次會談中，奧班表示匈牙利要求豁免兩條能源管道的所有制裁，一條輸送來自南部的天然氣，另一條則輸送來自東部的石油。由於匈牙利嚴重依賴俄羅斯石油，獲得購買能源的豁免權成為此次會談的重點，而川普也已同意匈牙利向俄羅斯購買石油、天然氣時可以不受制裁。
烏克蘭論壇負責人分析，奧班將面臨15年來第一次選舉，因此他非常需要川普的制裁豁免以穩定經濟。明年4月匈牙利即將舉行大選，這也是親俄派立場鮮明的奧班的第一場選舉。面對不斷下降的支持率，奧班積極爭取制裁豁免，希望能藉由經濟表現來挽回民心。
除了匈牙利能源議題，國際核武動態也引起關注。CNN資深國際記者Frederik Pleitgen表示，俄羅斯總統普欽剛剛命令他的部長和高級官員準備可能的俄羅斯核試驗。這一消息出現在川普10月底下令美國要恢復核武測試之後，而距離俄羅斯上次核試已經過了30多年。
針對這些傳言，克里姆林宮發言人佩斯科夫立即出面澄清，表示俄羅斯並沒有開始準備，只是在調查是否有必要開始準備。俄羅斯外交部發言人也呼籲，川普貿然進行核試將引來各國祭出因應措施，並喊話美國不要再對核武測試發出矛盾訊號，盡快出面澄清。
更多 TVBS 報導
川普再提「俄烏戰仍有望結束」 透露上回雙普會沒成原因
川普會習前下令「立即」恢復核試 紐時：中國重啟新疆核試場工程
巴西COP30在即 總統魯拉：地球難再承受化石燃料
國際油價狂漲！好市多加油站現驚人車潮 網：「這情況」不必去
其他人也在看
工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬
中國一名男子買了一間房子要當婚房，未料卻在裝潢時發生工人意外過世的意外，新房瞬間變成凶宅，該名男子憤而向裝潢公司提告並求償，案件在近期終於落幕，法院判決裝潢公司需賠償屋主人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
全家都在金門當兵！男星揭「軍旅DNA」超狂紀錄曝
段慧琳主持《Go Go Taiwan》，最新一集搭檔「外島特派員」小鹿前進金門烈嶼（小金門）。兩人趁著小金門芋頭季節盛產，不但挖芋頭、搓芋圓，還搭上最新推出的迷彩觀光電瓶車深度探訪戰地文化地標。這趟旅程不只有在地特產，還意外挖掘出兩位主持人的「軍旅 DNA」。小鹿自曝：「我們家從我爺爺、爸爸、我到弟自由時報 ・ 12 小時前
高雄女沒掛號鬧診間！問病遭拒酸醫師「是多缺錢」 醫氣炸讓母女終身不得掛他診
（記者洪承恩／綜合報導）高雄阮綜合醫院日前爆發醫病衝突，一名女子未掛號便闖入診間，要求醫師當場說明母親病情，遭 […]引新聞 ・ 11 小時前
中國暫停6稀土出口管制！華爾街日報：北京談判籌碼還有3大「卡脖子」產業
中國商務部與海關總署晚間聯合發布公告，決定自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及稀土出口管制的公告。美國《華爾街日報》報導，北京手中的供應鏈優勢，早已不只是稀土，憑藉多年產業政策與管制工具，中國在鋰離子電池、成熟製程半導體，以及醫藥原料藥（API）三大領域握有實質主導權，足以成為對美談判的關鍵槓桿。近期雖有關稅與稀土的「休戰」氛圍，但報導強調，北......風傳媒 ・ 14 小時前
診間外衝突！沒掛號想問病情 醫師轟病患家屬：別吵
高雄一家醫院診間外，病患家屬與醫師爆發口角衝突，家屬未掛號在診間外等候醫師，要求解釋母親前一天門診的病情，但醫師認為違反規定，不願配合，雙方發生口角，醫師指控家屬罵他缺錢，已經妨害他名譽，越說越激動，家屬將影片光開在網路上引發熱議，拍影片的家屬不願受訪，醫師已經提告。 #高雄#醫院診間#口角衝突#沒掛號#問病情東森新聞影音 ・ 1 天前
這杯超神！來佛光山遇見高雄原生山茶 喝出山林的甘甜與野性
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處為推廣六龜、桃源地區珍貴的原生山茶文化，將於11月台灣好報 ・ 11 小時前
鳳凰颱風逼近 東琉線「下週二、三」全面停航
屏東小琉球今（8）天相當熱鬧！晚間將舉辦一場大型演唱活動，吸引大批遊客登島參加。碼頭邊搭船人潮絡繹不絕，現場大排長龍。旅遊業者預估，今日登島人數有望突破一萬人。不過，受颱風逐漸接近影響，交通單位提醒旅台視新聞網 ・ 11 小時前
川普嘉惠數百萬美國老人 兩家大型藥廠的減肥藥價最多大砍８成
美國總統川普周四在白宮與美國的大藥廠禮來（Eli Lilly）、丹麥的大藥廠諾和信傳媒 ・ 1 天前
北約彈藥產量正式超越俄羅斯 秘書長呼籲再投資新產線
北約工業論壇11月5、6日於羅馬尼亞舉行，期間北約秘書長呂特呼籲歐洲各國，持續投資擴大現有彈藥產線，因為直到最近北約的彈藥產量才超越俄羅斯。這一轉變代表可能緩解彈藥短缺狀況並重塑烏克蘭戰場格局。軍聞網站「Defence24」報導，呂特表示，「直到最近，俄羅斯的彈藥產量還超過所有北約成員國的總和，但這自由時報 ・ 11 小時前
奧班成功說服川普！匈牙利買俄油1年「免受華府制裁」
據《路透社》報導，這場氣氛友好的會談，是川普重返白宮後2人首次正式雙邊會議。奧班在會中強調，俄羅斯能源對匈牙利的經濟至關重要，並親自向川普闡述倘若失去俄羅斯石油與天然氣供應，將對匈牙利人民及經濟造成嚴重衝擊。在上月宣布的對俄制裁中，美國將俄羅斯石油巨頭「盧...CTWANT ・ 12 小時前
舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先 (圖)
位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，又再度調整路型管制措施，引發民眾抱怨。台北市長蔣萬安8日表示，市民安全永遠是最優先考量，有任何調整交通局一定會事前清楚說明。中央社 ・ 11 小時前
女診間外辱醫師缺錢 當事人還原過程：母女終身拒診
高雄阮綜合醫院近日發生一起醫病衝突事件，一名女子未掛號就想闖診間，要求醫師說明母親病情，遭到拒絕後竟回嗆醫師缺錢，雙方因此爆發口角衝突，女子將影片上傳至社群，卻反遭砲轟。當事人黃醫師事後也發文還原當下情況，並質疑「需要這樣被羞辱嗎」，也撂話該對母女終身不得掛他的門診、收治住院於他名下。中時新聞網 ・ 10 小時前
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
直播忘關麥！泡泡瑪特員工吐槽盲盒貴還是有人買單 粉絲：被當傻子了
泡泡瑪特兩名員工在直播時，麥克風未關閉，直言公司新推出的「新生日記系列掛鍊盲盒」售價「79塊錢（人民幣），確實有點（貴）」，另一名員工竟回應「沒事，會有人買單的」！這段意外曝光的真心話，引發網友強烈共鳴，相關話題閱讀量突破5億次，更導致公司股價重挫5.88%，創近半年新低。網友痛批泡泡瑪特坑人，直言「買了很多產品後，現在有種被當傻子的感覺」。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 15 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 21 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前