川普同意了！ 豁免匈牙利「買俄油、天然氣免受制裁」

美國總統川普跟匈牙利總理奧班在白宮會談，同意匈牙利購買俄羅斯石油、天然氣，都不需受到制裁。由於匈牙利也將在明年4月舉行大選，同時也是奧班執政15年來的首場選戰，引發外媒預測，是因為這樣才積極爭取美國豁免制裁，想靠經濟追回民心。

美國總統川普（左）跟匈牙利總理奧班（右）在白宮會談。（圖／達志影像美聯社）

川普在白宮親自迎接匈牙利總理奧班，並對著鏡頭讚揚奧班是「優秀的領導者」。在這次會談中，奧班表示匈牙利要求豁免兩條能源管道的所有制裁，一條輸送來自南部的天然氣，另一條則輸送來自東部的石油。由於匈牙利嚴重依賴俄羅斯石油，獲得購買能源的豁免權成為此次會談的重點，而川普也已同意匈牙利向俄羅斯購買石油、天然氣時可以不受制裁。

烏克蘭論壇負責人分析，奧班將面臨15年來第一次選舉，因此他非常需要川普的制裁豁免以穩定經濟。明年4月匈牙利即將舉行大選，這也是親俄派立場鮮明的奧班的第一場選舉。面對不斷下降的支持率，奧班積極爭取制裁豁免，希望能藉由經濟表現來挽回民心。

除了匈牙利能源議題，國際核武動態也引起關注。CNN資深國際記者Frederik Pleitgen表示，俄羅斯總統普欽剛剛命令他的部長和高級官員準備可能的俄羅斯核試驗。這一消息出現在川普10月底下令美國要恢復核武測試之後，而距離俄羅斯上次核試已經過了30多年。

針對這些傳言，克里姆林宮發言人佩斯科夫立即出面澄清，表示俄羅斯並沒有開始準備，只是在調查是否有必要開始準備。俄羅斯外交部發言人也呼籲，川普貿然進行核試將引來各國祭出因應措施，並喊話美國不要再對核武測試發出矛盾訊號，盡快出面澄清。

