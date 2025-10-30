川普同意助南韓造核潛艇！蔡依橙指出「東亞武裝化」最擔心的是中國：韓國離做核彈又近一些

美國總統川普近日同意協助南韓製造核潛艇，臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」今（30）日表示，這是突破性的改變，「核潛艇的核能雖然只是動力，但因為需要高濃度濃縮鈾，擁有這樣的原料或甚至技術，離做出核彈又更近了一些」；他並指出，東亞的武裝化，開始於中國的軍事擴張與惡質灰色要脅，東北亞各國都要跟上了。

臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」今日在臉書以「美國將協助南韓建造核潛艇，是突破性的改變！」為題發文表示，看川普的發文，南韓幾乎給出了所有美方希望的東西，包括投資、買油跟天然氣，如果這個量最後真的全開出來，對南韓幾乎是梭哈的程度。

蔡依橙再說，然後，李在明沒有像高市一樣討川普喜歡，還公開問核潛艇，當全世界以為他怎麼這麼白目的時候，沒想到隔天川普同意了。南韓已經擁有很不錯的潛艇技術，包括柴油跟燃料電池空氣獨立推進都有。如果以防禦北韓跟中國來說，真的不太需要核潛艇。

蔡依橙表示，核潛艇的意義在於幾乎無限時間的長時間潛伏，在各地海域出現並投送武力，以及攜帶核彈頭做威懾的能力。事實上，核子武器的三種發射平台（核三位一體）中，最不容易被偵測與摧毀的，就是核潛艇。另外，超大的電力供應，也能搭載更多更高階的感測器、協同作戰裝置並投射電子無人系統。

「核潛艇的核能雖然只是動力，但因為需要高濃度濃縮鈾，擁有這樣的原料或甚至技術，離做出核彈又更近了一些」，蔡依橙指出，目前擁有核潛艇的國家包括：美國、俄羅斯、英國、法國、中國和印度。這些國家都有自己的核彈。

蔡依橙強調，這表示，韓國並不止步於區域防守北韓中國的地區小國定位，而是真心想往世界大國邁進，「我需要那些能跟世界大國叫板的籌碼」，而川普給出了會影響東北亞軍力平衡的第一步；南韓跟日本台灣一樣，都已經是高度依賴全球海運的國家，如果中國封鎖南海，核潛艇是一個低調卻強大的潛在反制武器，能保護各種輸入南韓物資的補給線。

蔡依橙認為，擁有核潛艇，就有機會加入 AUKUS 核潛艇聯盟協同作戰。而且 AUKUS 裡，離亞洲最近的澳洲，還是有很遠的距離，其戰時態度不好說。如果美國選擇直接在中國門口插個擁有核潛艇的國家，那壓力巨大很多。

蔡依橙表示，日本因為蔡依橙憲法第九條的關係，蓋航母還能說是「多用途運用護衛艦」，給他取個防衛名字。核潛艇的國際阻力跟觀感，目前還是有難度，「這件事情開啟了大家的想像力：如果南韓在軍事上超越日本，有了核潛艇，擁有遠洋交鋒的能力，哪天又能搭載自製或美國的核彈頭，成為東北亞最大尾的國家，會怎樣呢？」

「南韓擁有核潛艇能力，最需要擔心的是中國，其次，即使擔心也不好公開說的，是日本」，蔡依橙再說，北韓是還好，他們本來就知道自己的傳統武力輸南韓非常多，原子彈投射技術也有限，真的就是恐嚇一下要錢而已。

蔡依橙最後說「東亞的武裝化，開始於中國的軍事擴張與惡質灰色要脅，東北亞各國都要跟上了」。

（圖片來源：蔡依橙臉書、三立新聞）

