川普同意南韓建核動力潛艦 專家憂擴散疑慮

（中央社首爾30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已同意南韓建造核動力潛艦。擁有這類船艦的國家屈指可數，川普這項戲劇性舉措讓首爾當局加入了這個小型俱樂部。

綜合路透社和法新社報導，川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫說，這艘潛艦將在1個韓企投資日增的費城船塢打造。

貼文寫說：「我已同意他們建造核動力潛艦，而非目前那種老式、遠不如核動力潛艦靈活的柴油動力潛艇。」

他在另一篇貼文寫道：「南韓將在費城船塢（Philadelphia Shipyards）建造核動力潛艦，就在我們親愛的美國。」

他還補充說：「我們國家的造船業即將強勢回歸。」

前一天，南韓總統李在明（Lee Jae-myung）要求川普「做出允許我們獲得核動力潛艦燃料的決定」。

他告訴川普說：「我們並非提議建造配備核武的潛艦；而是因為柴電潛艦的水下續航力較差，限制了我們追蹤北韓或中國潛艦的能力。」

南韓產業通商部表示，官員尚未參與任何有關在費城建造潛艦的具體討論。

儘管南韓擁有先進的造船業，但川普並沒有說明核動力潛艦的推進技術將來自何處，而目前只有少數國家擁有這種技術。

美國目前正與澳洲及英國合作推動一項讓坎培拉當局獲得核動力潛艦的計畫，涉及由美方進行技術轉移。迄今，美國僅在1950年代與英國共享過這項技術。

總部在美國華府的武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）表示，南韓取得這類潛艦的議題「引發各式各樣的問題」。

「就像AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）一樣，（南韓）可能正在尋求從美國獲得適用於潛艦的核動力推進服務，包括燃料。」

他表示，這類潛艦通常使用高濃縮鈾，因此需要國際原子能總署（IAEA）建立一套「非常複雜的新保障監督機制」。

他又說：「從技術與軍事角度而言，南韓並無必要掌握從乏燃料（spent fuel）中提取武器級鈽或濃縮鈾的能力，因為這些技術也能用於製造核武器。」

「如果美國想防止核武在全球範圍內擴散，川普政府應該強硬拒絕盟友這類提議，就像阻止敵對國家獲取這些兩用技術一樣。」（編譯：蔡佳敏）1141030