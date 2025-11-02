川普同意南韓造核潛艇 《紐時》分析：南韓結束平衡外交

南韓總統李在明送給美國總統川普一頂新羅王朝金冠複製品。美聯社資料照



據外媒週六（11/1）報導，南韓總統李在明近日在韓美峰會上，請求美國總統川普（Donald Trump），讓南韓建造核動力潛艇，川普隨後表示同意，分析認為，這象徵南韓更融入美國的框架中，過去南韓在美中之間維持的平衡外交，已經「實質上結束了」。

據《紐約時報》報導，美國總統川普與中國國家主席習近平，近日均訪問南韓，與南韓總統李在明舉行雙邊峰會，在11月1日的中韓峰會上，李在明表示，將深化韓中之間的合作，這與李在明今年6月剛上任時的說法一致，他當時即誓言改善雙邊關係。

不過，在10月29日的韓美峰會上，李在明直接向川普請求：「希望能推進核燃料再處理的協議，讓我們擁有核動力潛艇所需的燃料」、「如果您同意的話，我們將建造數艘能搭載傳統武器的潛艇。」

報導指出，在李在明提出請求後，川普10月30日宣布，同意南韓建造核動力潛艇，等於將南韓進一步融入美國的安全框架內，這顯示雖然南韓試圖與美中均保持緊密關係，但隨著華盛頓與北京的競爭加劇，要維持這種平衡變得越來越困難。

哈佛大學訪問學者、喬治布希美中關係基金會資深研究員李成賢分析：「長期以來，南韓一直依賴美國的安全保障，也依存中國的經濟，在兩者間維持平衡，但這種平衡已經實質上結束了。」

李成賢強調：「如果核動力潛艇的協議落實，代表南韓將從『平衡行動者』轉變為『完全嵌入美國框架的夥伴』。」

李成賢提到，除了核潛艇之外，南韓承諾大規模對美投資，代表南韓「正在深度且結構性融入美國的安全與產業生態系中。」

