川普同意在達沃斯論壇期間舉行格陵蘭會議 稱與北約秘書長「進行良好通話」



即將動身前往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會的美國總統川普，20日透過社群平台，表示自己和北約秘書長「進行良好通話」，並已同意在出席論壇期間，針對格陵蘭議題舉行會議討論，不過川普也張貼了他在格陵蘭島插上美國國旗的合成圖片，使外界認為在此次經濟論壇期間，格陵蘭問題仍將是各界最為關注的議題。

華爾街日報（WSJ）報導，川普20日透過「真實社群」（Truth Social）平台發文，表示自己和北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行了一次「良好的通話」，並且同意在達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）年會期間，針對格陵蘭問題舉行會議討論。

川普表示「我同意各方在瑞士達沃斯舉行會議，且正如同我和所有人明確傳達的，格陵蘭對美國國家以及世界安全都至關重要，在這一點上面大家都贊同，也沒有任何回頭路」，不過他並未說明將和哪些國際領袖會面。

川普張貼由AI生成的圖片，顯示他將美國國旗插在格陵蘭的土地之上。（取自川普Truth Social帳號）

此外，川普也秀出據稱是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發送的簡訊內容，指出「我們在敘利亞問題上有一致立場，也能夠針對伊朗問題達成重要成果，但我不明白你們在格陵蘭想要做些什麼」，馬克宏似乎也建議要在22日於巴黎召開「七大工業國集團」（G7）會議，並且提出「可以邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞以及俄國代表出席」，展現試圖解決國際現有議題的積極立場。

不過川普也在「真實社群」上，張貼了他在美國副總統范斯（JD Vanve）、防長赫格塞斯（Pete Hegseth）陪同下，於格陵蘭島插上美國國旗的合成圖片，一旁豎立的標牌上則是寫著「格陵蘭：2026年起成為美國領土」的字樣，凸顯出川普對於拿下該島嶼的強烈企圖。

對此，美國財長貝森特（Scott Bessent）在達沃斯表示，相信各方能夠找到一個可確保美國與歐洲安全的解決方案，呼籲各方「放輕鬆」，強調「各方領導人不會任由事態升級，且最終將會朝著對所有人都有利的方向發展」，同時也暗示美歐之間不太可能發生貿易戰；無論如何，在川普對於格陵蘭的執念並未明顯消退之下，此次達沃斯論壇期間，該島未來的命運恐怕仍是各方最關注的議題。

