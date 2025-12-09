川普同意賣大陸H200晶片 陸科技分析家稱「不懷好意」

大陸科技評論者項立剛表示，川普自以為對大陸販售輝達H200晶片是一種「施恩」，但大陸「不信任，也不需要」。

美國總統川普8日證實將允許輝達向中國大陸出售H200晶片，同時美國政府可以分潤25%；不過大陸科技觀察家項立剛表示，輝達這是要「清庫存」，美國政府也可以順便撈一筆，但是中國大陸對這項措施「既不信任，也不需要」。（葉柏毅報導）

項立剛9日在大陸「觀察者網」發表評論指出，即使美國已經准許向中國大陸出售H200晶片，不過他相信，中方會「冷處理」，不可能會出現大規模銷售的情況。

項立剛稱，輝達積累大量H200晶片與H20晶片庫存，這些晶片如果不賣出去，輝達就會有周轉危機，不但會影響輝達的營收和利潤數據，甚至會導致輝達股價大幅度下跌，也會嚴重影響美股。因此，川普開放輝達向中國大陸出售H200晶片，其實對輝達來說，是要「清庫存」，對川普來說，也是要撈一筆，藉此拯救美國經濟。

項立剛也說，中方並不信任川普，川普今天可以解禁H200晶片，誰知道會不會哪天又把H200給禁了？中國大陸如果全部要依賴美國晶片，就永遠沒有自己的供貨安全。此外，美國老是懷疑中國大陸的科技產品「有後門」，那誰知道美國的科技產品有沒有後門？因此項立剛認為，川普同意向中國大陸銷售H200晶片，基本上是一廂情願，中國「不信任，也不需要」。