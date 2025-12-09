川普同意輝達賣H200晶片！中國專家酸「一廂情願」：中國不信任也不需要

財經中心／黃韻璇報導

川普允許輝達對中出口H200晶片。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

為了出口管制議題，輝達執行長黃仁勳數度拜會美國總統川普（Donald Trump），川普於美國時間8日宣布，在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）出口H200晶片至中國，並以其中「25%的金額支付給美國」作為條件。消息一出，中國科技產業觀察家項立剛就分析，認為「不可能出現較大規模銷售」，直言輝達向中國銷售H200晶片，是一廂情願，最終會如同中國不買H20晶片一樣，並非因性能，而是中國方面既不信任，也不需要。

廣告 廣告

中國科技產業觀察家項立剛9日在中國媒體《觀察者網》發長文「H200在中國會面臨H20一樣的情況」，提到川普宣布允許輝達向中國出售H200晶片，但他相信H200晶片會面臨H20晶片一樣的情況，「中國會冷對，除了開極小的口子，不可能出現較大規模銷售」，直言開放H200晶片向中國出售，這就是輝達要清庫存，也是拯救美國的經濟。

美國總統川普與輝達執行長黃仁勳。（圖／翻攝自X平台 @StockSavvyShay）

然而項立剛點出，對中國而言，中美博弈4大核心問題並沒有解決：首先，輝達的晶片沒有供貨安全，美國今天可以解禁，向中國銷售H200晶片，明天就可以把這些晶片禁了，中國如果要變成依賴美國晶片，就永遠沒有自己的供貨安全。因為只會想一出是一出，成為博弈的手段，只要中國依賴美國的晶片，它就有可能用來打擊中國。

其次，項立剛認為，輝達晶片沒有使用安全，美國國會議員和重要高官都說過，輝達晶片有後門，可以通過這些後門，對於晶片使用情況進行管控。如果中國大規模使用這樣的晶片，被美國進行管控，中國還要發展自己的人工智慧嗎？

接著，項立剛提到，3中國今天並不是做不出自己的人工智慧晶片，其實現在中國的智算中心基本可以滿足需要，中國不再採購H20晶片之後，並沒有出現晶片荒，也沒有出現晶片供不應求的短缺現象，所有的智算中心都在正常運行，甚至有些智算中心出現閒置。

川普允許輝達對中出口H200晶片，傳出25%分潤金將由台灣買單，引起討論。（圖／翻攝Pixabay)

最後，項立剛直言，中國用創新的技術，把全國各地的智算中心都整合起來，進行算力調度，哪個地方需要更多的算力，可以把別的地方的算力調度過來使用。並不需要建造大量的單一智算中心，而可以把全國已經建造的智算中心形成合力。

基於以上4點，項立剛分析，很快中國會出現算力的過剩，其實全世界也會出現算力的過剩，所以他認為，「輝達向中國銷售H200晶片，基本上也是一廂情願，中國不買H20晶片，其實不完全是性能，就是不信任，也是不需要。這種不信任和不需要，H200晶片也是一樣」。

更多三立新聞網報導

蔣萬安民調輾壓？年輕族群「慘輸王世堅17%」 醫：他背著一個百歲老人

仙塔律師突改口認罪了！陳沂猜「關鍵原因」酸爆：人品真是不行

中共大追殺？突爆「1818位明星、網紅」遭查稅 上繳金額超過67億

韓國入境卡把台灣列中國！部落客曝細節稱「誤會韓國了」 網不買單狂轟

