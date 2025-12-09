川普同意輝達H200晶片銷中 25％收益歸美國政府

【緯來新聞網】美國總統川普8日宣布，將在符合其國家安全條件下開放輝達 H200 晶片出口中國，並已告知中國國家主席習近平，對方也給予正面回應。川普表示，新一代的 Blackwell 與 Rubin 晶片不在本次開放範圍內，出口中國的 H200 獲利有25％將回饋給美國，以支持國內製造與工作機會。

（圖／達志影像）

川普在 Truth Social 表示，他已告知習近平，美國將在符合國安前提下，准許輝達向中國等經批准客戶出口 H200 晶片，並稱習近平已正面回應。他強調出口獲利的 25％將回饋美國，有助創造就業、強化製造並讓納稅人受益；同時批評拜登政府強迫企業生產降規產品、拖慢創新。川普也指出，輝達在美國的客戶已使用 Blackwell、未來將使用 Rubin，而這兩款先進晶片不在開放範圍內；他補充稱，商務部正敲定細節，後續也會以同樣方式適用 AMD、英特爾等企業。



美國智庫「進步研究院」最新報告指出，H200 的效能是目前仍可合法對中出口的最先進晶片 H20 的近乎六倍。若放行 H200，中國的 AI 實驗室將能建置效能逼近美國頂尖 AI 超級電腦的系統，雖然整體成本也會同步上升。



川普也透露，為保持美國在 AI 領域的領導地位，他將在本週簽署行政命令，統一 AI 的監管規則。這與黃仁勳的主張一致，他先前已表示，各州標準不一將拖慢美國 AI 發展。

