川普同意韓國擁有核動力潛艦！將在費城建造

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）29日抵達韓國，與韓國總統李在明展開會談，據傳李在明在會晤時，要求美方提供核動力潛艦燃料，以助韓國潛艦在朝鮮半島周邊水域展開重要防禦行動，也能減輕美國軍方的負擔，還承諾會大力協助美國造船業復興。時隔一天，川普便在社群平台上宣布，同意韓國在美國費城建造核動力潛艦。

川普在社群平台上發文，表示韓國已同意向美國支付3500億美元，以換取降低關稅，此外，韓國也同意大量購買美國的石油和天然氣，韓國企業並將投資美國超過6000億美元。

川普形容，美韓軍事聯盟比以往任何時候都更加牢固，故而宣布批准韓國建造核動力潛艇，以取代他們目前使用，老式、不靈活的柴油動力潛艦。

在另一則貼文中，川普還透露，韓國將在美國費城的造船廠建造其核動力潛艦：「就在美國這片土地上，我國的造船業即將迎來強勢復甦，敬請期待！！！」

《CNN》指出，過往韓國歷屆政府都曾表示，有意購買核動力潛艦，但遭到美國反對，理由是擔心核擴散。然而，今年稍早，北韓展示了據稱正在建造中的核動力潛艇，若屬實，則將對韓國、美國都構成重大安全威脅。

《韓聯社》報導也稱，川普批准韓國建造核動力潛艇的舉措，關乎國家主權，需要對美韓核協議進行修訂或補充，並涉及由美國提供技術援助和燃料供應。

