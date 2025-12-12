川普同意H200售陸 薛瑞福稱「不幸的結果」

美國國防部前助理部長薛瑞福表示，他認為美國總統川普准許H200晶片向中國大陸銷售，是一個「不幸的結果」。

美國總統川普日前宣布，准許輝達H200晶片賣給中國大陸，打破了拜登政府時期的晶片出口管制政策，曾經擔任美國國防部助理部長的薛瑞福認為，這項做法「實屬不智」，中國大陸未來很有可能透過逆向工程來竊取技術，也可能會衝擊到美國的嚇阻政策。（葉柏毅報導）

川普日前決定同意開放輝達的H200晶片賣到中國大陸，這項決定在華府智庫圈引發熱烈討論，不少學者專家對此深表反對，像是前白宮國安會官員杜如松則指出，他認為川普的決定，是放棄美國的優勢，讓中國大陸有機會在人工智慧領域超趕美國。

薛瑞福也表示，他認為川普這項決定，是「非常不幸的結果」。薛瑞福說，就他的理解，H200晶片是非常強大的晶片，如果未來流通到中國，他相信中國大陸很快就會透過「逆向工程」，偷走其中的高階技術。

薛瑞福表示，一旦中方取得人工智慧的高階技術，不但有利於中國發展軍武，還可能損害到美國在維持嚇阻之上的努力。薛瑞福說，他希望美國國會能夠採取行動，來阻止這項政策執行，但薛瑞福也擔心，一旦晶片開始出口到中國，就已經造成傷害。