川普名字惹禍！甘迺迪中心硬改名 老牌平安夜爵士音樂會怒喊卡

2025年12月20日，美國民眾在華府的甘迺迪中心前，抗議董事會將總統川普名字加到該場館的名稱中。美聯社



美國華府甘迺迪中心舉辦已久的平安夜爵士音樂會突然喊停！主辦方直言，由於甘迺迪中心董事會決定將場館名稱同時冠上現任總統川普的名字，讓他覺得難過，因此決定取消原定週三（12/24）晚間的演出。

甘迺迪中心董事會上週投票通過，將場館名稱更名為「川普甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center）後，該中心在數小時內便更新網站名稱，並在隔日於建築外牆裝上刻有川普（Donald Trump）名字的標誌。

廣告 廣告

爵士音樂會是甘迺迪中心在每年耶誕節期間的固定活動。音樂會主持人瑞德（Chuck Redd）向CNN表示，他在上週五得知中心更名後，決定取消這場平安夜爵士即興演奏會，目前暫時沒有補演的計畫。

瑞德坦言，他的職業生涯開始以來，就一直在甘迺迪中心演出，「看到名稱被更改，我很難過」。

瑞德在華府樂壇頗具聲望，在史密森尼爵士大師樂團（Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra）的資歷達15年。他從2006年接替已故爵士貝斯手貝茲（Keter Betts），主持該爵士音樂會的演出。

此次更名也迅速引發前總統甘迺迪（John F. Kennedy）家族、國會議員及中心贊助者的怒火，質疑董事會是否有權更改這座國會於1964年指定、紀念遇刺總統甘迺迪的藝文機構名稱。

川普在今年2月經甘迺迪中心董事會推選為主席後，屢次戲稱該表演藝術中心為「川普甘迺迪中心」。知情人士透露，經川普親自挑選的董事會於上週會議中接受這項要求，川普本人亦透過電話參與會議。

CNN指出，川普渴望在華府留下個人印記的意圖，一直是其總統第二任期的重點。川普已經用白色石板將白宮歷史悠久的玫瑰園鋪平，並將白宮東側建築夷為平地，為新建巨大的宴會廳騰出空間。

此外，為了慶祝明年美國建國250週年，川普還打算在波多馬克河（Potomac River）畔興建一座新的凱旋門，與林肯紀念堂隔河相望。

更多太報報導

白宮：甘迺迪中心董事會一致通過 更名為「川普甘迺迪中心」

家族詛咒還沒完？ 甘迺迪35歲外孫女罹罕病「壽命不到1年」

拚世代交替！甘迺迪32歲外孫宣布參選 要替民主黨奪回國會抗川普