川普吐英特爾交易內幕：10分鐘賺400億美元

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump），近日接受外媒《POLITICO》專訪，過程提到美國政府入股英特爾（Intel）的內幕，自稱這樁交易「只花10分鐘就讓美國賺進400億美元」，折合新台幣約1.25兆。

根據《POLITICO》刊載的訪談全文，川普談到了美國國內的經濟、關稅，強調前總統拜登（Joe Biden）在任期間，美國的經濟每況愈下，國家一度瀕臨崩潰，反觀現在則有大筆金錢湧入美國，這不得不歸功於關稅政策及政府換屆。

川普宣稱，美國正吸引大規模的人工智慧（AI）投資，全國已有大量工廠陸續啟動，累計湧入的投資金額達18兆美元，遠超拜登時期，後者執政期間僅吸引不到1兆美元投資。

川普並指控，美國曾經壟斷世界市場、擁有一切，但因為過去很多總統不夠聰明、缺乏商業頭腦、團隊不給力，才沒保住美國的領導地位。以晶片業為例，美國曾壟斷全球100％晶片生產，現在卻今非昔比，英特爾今年向政府尋求支持時，他提出以10％股權交換，而這筆交易讓美國政府迅速獲利：「我10分鐘就幫美國掙到400億美元，卻沒有人提起」。

川普還提到俄烏戰爭、非法移民、美中貿易戰等重要議題，自稱搞定稀土還有那些差點讓全世界陷入停擺的事：「我和習近平主席解決了這些問題，我們關係很好，達成了非常有利的協議。」

