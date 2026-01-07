川普向委開條件：驅逐中俄勢力 石油優先與美合作

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網引述知情人士的話表示，美國川普政府已通知委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），在獲准增產石油之前，必須先滿足白宮的要求。

3名消息人士說，第一，委內瑞拉必須驅逐中國、俄羅斯、伊朗和古巴，並斷絕與這些國家的經濟聯繫。第二，委內瑞拉需同意僅與美國合作石油生產，並在銷售重質原油時優先考慮美國。

其中1名消息人士表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日在閉門簡報會上告訴國會議員，他認為美國可以迫使委方妥協，因為委國現有的油輪都已裝滿。盧比歐也向議員們表示，美方估計卡拉卡斯當局再幾週就會陷入財政支絀，若無法賣掉原油儲備，將面臨資金短缺窘境。

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）接受美國廣播公司新聞網（ABC News）獨家專訪時證實，美國整起計畫的關鍵取決於能否控制委內瑞拉石油；而依他之見，這無需部署美軍即可達成。

他說：「政府確實打算控制石油，掌控所有船隻、油輪，這些全都不會開往（古巴首都）哈瓦那。」他說：「目前油輪尚未開始移動，我們希望一旦動起來，會是往公開市場的方向；但在此之前，已沒有多餘油輪可供裝載，因為全都已滿載。」

白宮方面並未反駁這項報導。

一位高階官員表示：「總統著眼點，在於對委內瑞拉殘餘勢力施加最大壓力，確保他們與美國合作，同時阻止非法移民、打擊毒品流竄、重整石油設施，並做對委內瑞拉人民有利的決定。」

美國國務院未立即回應置評請求。

韋克爾對美國廣播公司新聞網表示，委內瑞拉已無可用油輪可輸送額外原油。

韋克爾說：「據我掌握的訊息，委內瑞拉無法再生產原油，因為已沒有儲放地點，也沒有出貨管道。油輪全都裝滿，正等待運往合適地點，最好能在公開市場銷售，而不是免費（送）給中國。」

川普今天晚間發文指出，委內瑞拉的「臨時當局」將把3000萬至5000萬桶原油交付美國，以市價出售。他表示，這筆資金將由他掌控，「確保用於造福委內瑞拉與美國人民！」

韋克爾表示，美國政府的計畫似乎不涉及美軍。

他補充：「這和地面部隊無關…這並非計畫的一部分。」（編譯：蔡佳敏）1150107