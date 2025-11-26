川普向習近平催單有用 路透：中國下訂10貨櫃美國大豆

美國內布拉斯加州一處大豆田。美聯社資料照片



美國總統川普週一（11/24）與中國國家主席習近平通話。川普表示，主要通話內容與美國農產品等貿易有關。果然這通電話發揮了「催單」效果。路透社今日（11/26）報導指出，中國官方買家週二（11/25）立刻下訂至少10貨櫃的美國大豆。

兩名貿易商向路透社表示，在川習通話後，中國訂購價值約3億美元（約94億元台幣）美國大豆。其中一名貿易商表示，中國購買12貨櫃的量，另一人則說訂購量約為10至15貨櫃。

中國週二採購的大豆船期為明年1月，出口港為美國墨西哥灣和太平洋西北地區港口。貿易商透露，中國所支付的價格高於巴西大豆價格。

總部位於中國北京的農業諮詢公司AgRadar Consulting創辦人向華梁說：「商業買家會繼續避免進口美國大豆，因為價格仍比巴西大豆高。」

根據美國農業部數據，中糧集團（COFCO）自今年10月下旬已下定近200萬噸美國大豆。不過目前的數量仍遠低於白宮所公布的1200萬噸。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二受訪時表示，中國採購美國大豆的進度符合預期。貝森特說，中國將在未來3年半內再訂購8750萬噸大豆。

