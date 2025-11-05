川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN：分裂堪比內戰
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，4日迎來執政9個月的首場小考，在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉及加州選區重劃公投4場選舉中，民主黨大獲全勝。
美國4日舉行4場地方選舉及公投，這也是川普重返白宮後首場重要的州級地方選舉，也被視為川普執政9個月後的小考。
紐約市長選舉由民主籍候選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選，擊敗脫離民主黨獨立參選、獲得川普表態支持的前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）及共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）。自稱「川普最可怕惡夢」的曼達尼也成為首位當選紐約市長的穆斯林、也是首位印度裔紐約市長以及近百年來最年輕的紐約市長。
維吉尼亞州州長選舉，民主黨候選人史班伯格（Abigail Spanberger）以57.5%的得票率，擊敗共和黨副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears），成為維州首位女州長。史班伯格曾任眾議員、中情局官員。
紐澤西州長選舉中，民主黨眾議員薛洛（Mikie Sherrill）也擊敗共和黨對手、前州眾議員西塔瑞利（Jack Ciattarelli）。薛洛曾在軍隊服役，她與史班伯格同期擔任眾議員，在國會山莊還曾經是室友。
加州州長紐森（Gavin Newsom）提案的選區重劃案也順利通過，這將允許民主黨用新的選區劃分方案，取代獨立的選區重劃委員會提出的方案，使5個眾議院席次更有利於紐森所屬的民主黨。共和黨在德州也透過選區重劃，取得5個席次的優勢，加州此舉被認為是以其人之道，還治其人之身，這對可能參選2028大選的紐森來說也是一個政治勝利。
川普在選舉結果出爐後，在Truth Social發文稱，「川普沒有參選加上政府停擺，是共和黨輸掉選舉的兩個原因」。
在4日選舉前，CNN資深政治分析師布朗斯坦（Ronald Brownstein）就指出，此次地方選舉恐怕會導致美國更加分裂，尤其2場州長選舉及加州公投，會讓民主、共和兩黨進一步鞏固對大片區域的政治控制，加劇各州之間的紛爭，程度勘比1960年代的民權運動時期，或是直逼19世紀的南北戰爭。
CNN首席國家事務分析師杭特（Kasie Hunt）指出，民主黨的勝利比預期更為廣泛和深入。共和黨人開始更公開地談論川普的弱點以及這對他們自身選情的影響。從宏觀角度來看，選民仍然對現狀深感不滿，這強烈預示著2026年乃至2028年將再次迎來變革。
史班伯格從共和黨手中贏下維吉尼亞州，將提振全國民主黨人應對川普第二任期的信心；紐澤西州是川普在2024大選中得票進步的地區之一，川普團隊本希望能延續這股勢頭，但薛洛的勝利將被視為對川普的否定，也顯示民主黨在紐澤西州仍有強大影響力。
