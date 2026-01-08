川普否認委國行動替中國開先例 「習近平對台行動我會非常不高興」

美國總統川普(Donald Trump)接受紐約時報(New York Times)專訪時表示，中國要如何處理台灣問題取決中國國家主席習近平，但如果中國改變現狀他會「非常不高興」。

川普7日接受紐約時報專訪的內容在8日刊出，川普被問到他是否認為美國對委內瑞拉的行動是開了先例，讓中國能夠以相同邏輯控制台灣、或是俄羅斯能夠以對其構成威脅為由，來佔領烏克蘭剩餘領土，甚至是其他前蘇聯國家。

川普否認這個說法，因為委內瑞拉構成的是「真正的威脅」，並認為委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府對美國構成的威脅，並無法與台灣與中國的情況進行類比，因為沒有大量的人和毒品湧入中國。俄羅斯同樣沒有這些問題。

記者追問，習近平會宣稱台灣對中國構成分離主義威脅。

川普回覆：「他認為台灣是中國的一部分。他會做什麼事情取決於他。但我已經向他表達，如果他這麼做，我會非常不高興。我不認為他會這麼做，我不希望他這麼做。」

川普說：「他可能會在我們有不同總統的時候這麼做，但我不認為他會在我當總統的時候這麼做。」