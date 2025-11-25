川普否認談台灣？ 王定宇分析：新華社「加鹽加料」老招再現

民進黨立委王定宇。 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國前總統川普與中國國家主席習近平於週一通話後，中國官媒新華社宣稱雙方談及台灣議題，引發外界關注。然而，川普稍後在自家社群平台發布版本時，卻隻字未提台灣。民進黨立委王定宇今（25）日指出，中共慣用手法再度出現，新華社的敘述真偽仍待驗證，而從川普自述內容可看出，中方想把台灣議題推上桌面的企圖，並未成功。

王定宇表示，北京在與民主國家領袖會談後，經常透過官媒稿件將自身立場包裝成「雙方共識」，甚至會在會後添加未曾在會中提出的內容，企圖營造政治效果。此次新華社所稱的「台灣議題談話」，也極可能延續過往作風，因此必須審慎看待。

廣告 廣告

王定宇指出，從政治意涵研判，川普在通話後的公開說明中完全未提台灣，與他先前在韓國與習近平會面時的態度一致，顯示他並不願與中國討論台灣議題；相較之下，中國領導人對外談話必定碰觸台灣。川普的刻意避開，使北京想在通話中拉台灣入場、製造美方立場鬆動的策略目的落空。

他也提到，日本首相高市早苗近日在國會公開重申「台灣有事就是日本有事」，引發日中緊張。在這種敏感時刻，北京主動將台灣議題寫進通話新聞稿，顯示意圖拉高議題層級，試探美方反應，甚至欲在美日對台立場間製造落差。但從川普的官方版本來看，他既未提台灣，也未回應中國對日本的不滿，中方操作效果明顯不如預期。

儘管如此，王定宇指出，美中釋出的訊息仍呈現相對穩定，雙方都希望維持管道通暢，不致讓情勢失控。未來局勢仍需持續觀察，特別是中國是否會再藉由單方面訊息操作，企圖塑造美中在台灣問題上的錯誤「共識」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍營喊窮卻握巨額交通罰鍰？林楚茵點破：75%進地方口袋 中央卻「背黑鍋」

巧遇以色列新兵訪猶太大屠殺紀念館 林右昌：台灣要講自己的故事