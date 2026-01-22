川普吹響「北極爭奪戰」! 想併格陵蘭自曝戰略弱點 中、俄早佔主導地位

瑞典則宣布，將根據北約北極空中警戒任務，向冰島部署一個 JAS 39「獅鷲」戰鬥機中隊。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期頻繁針對格陵蘭事務發表看法，強調美國必須掌握格陵蘭的控制權，應對俄羅斯、中國在北極地區的擴張。美國試圖強化自身對北極事務影響力的行為，也再次讓這場持續數十年的「北極爭奪戰」成為了國際輿論的關注焦點。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，俄羅斯在近幾十年間一直佔據北極事務的主導地位，超過三分之二的北極居民居住在俄羅斯管轄的地區，且超過 50% 的北極圈以北領土和專屬經濟區處於莫斯科的掌握之中。

除了掌握大片北極領土外，俄羅斯也在北極地區積極投入軍事設施的建設。該報導引用加拿大非營利組織「西蒙斯基金會」的統計數據稱，北極圈範圍內一共有 66 座軍事基地，其中有 30 座基地為俄羅斯所有。該報導也進一步指出，俄羅斯目前正不斷加強對北極地區的投資，並在當地建立現代化的核動力潛艇艦隊，積極擴張莫斯科在北極地區的影響力。

該報導表示，雖然俄羅斯目前不具備與北約相互抗衡的軍事實力，但該國持續在北極地區擴張軍事影響力的行為「很可能對其他北極周邊國家構成重大挑戰」。

另外，中國近年積極打造「極地絲綢之路」的行為，也持續影響著周邊國家在北極地區的戰略部署。報導稱，中國與俄羅斯藉著北極地區冰川急劇融化的機會，開闢兩條途經北極的海運航線，並可能在未來北極地區冰川更大規模的融化後，打造第三條穿越北極中心的航線。

在俄羅斯、中國積極擴張對北極事務影響力的同時，美國川普政府也宣布將掌握格陵蘭島的控制權，並加強對當地「關鍵礦產」與「自然資源」採集事業的投資。

該報導指出，丹麥和格陵蘭地質調查局公布的研究報告顯示，格陵蘭島蘊含大量媒、銅、黃金、稀土元素與鋅的礦脈，在北極冰川持續融解的背景下，該地區很可能成為採礦產業的熱門投資目標。

然而，該報告表示，格陵蘭島上的大部分礦產資源都位於北極圈以北的偏遠地區，「那裡被超過一英里的極地冰蓋覆蓋，且一年中有近一半時間處於黑暗之中，開採難度很高」。北極研究所創始人兼高級研究員馬爾特．胡珀特 ( Malte Humpert ) 也在接受《CNN》專訪時，對開採格陵蘭礦產的行為進行批評，「認為這些資源能被輕鬆利用的想法『完全就是瘋了』」。

