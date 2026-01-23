川普告摩根大通求償50億美元 控因「政治風向」關閉帳戶

川普告摩根大通及執行長戴蒙，求償50億美元。圖為戴蒙21日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會。路透社



美國總統川普22日控告銀行巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）及其執行長戴蒙（Jamie Dimon），求償50億美元。川普指控摩根大通在2021年1月6日國會山莊暴動後，出於政治原因關閉他的帳戶，並停止提供金融服務。

《華爾街日報》、美聯社報導，川普是在佛州邁阿密地方法院提起訴訟，指控摩根大通在2021年2月突然關閉多個帳戶，僅提前60天通知，且未提供理由。

川普聲稱，摩根大通與戴蒙的行為導致他與相關企業無法動用數百萬美元、業務運作受到干擾，迫使他們必須緊急另尋銀行開戶。

訴狀稱，摩根大通2021年關閉川普及其企業的多個帳號，是出於當時的「覺醒」（woke）信念，認為必須與他切割。

訴狀寫道：「摩根大通對川普及其企業終止服務，因為它認為當時的政治風向傾向於這麼做。摩根大通魯莽的決定也掀起美國金融機構的風氣，讓政治觀點與這些金融機構牴觸的消費者無法使用其服務。」

川普在訴狀指出，他曾親自向戴蒙反映此事，戴蒙也向他保證會查明情況，但之後未再回應。川普的律師更指控，摩根大通將川普本人及其公司列入聲譽「黑名單」，還提供給其他銀行，阻止他們開戶。

川普重返白宮後，戴蒙積極與他重建關係，曾數度赴白宮與他會晤。川普22日表示，他提告前並未告知戴蒙。

川普去年夏天曾發布行政命令，要求監管機構調查各銀行因「聲譽風險」（reputational risk）而對客戶「終止服務」（debanking）的情況。

川普指控摩根大通構成「商業誹謗」，並指控戴蒙本人違反佛州的《不公平及欺騙性商業行為法》（Unfair and Deceptive Trade Practices Act）。

摩根大通在聲明中表示，公司尊重川普提告的權利，但認為此案「毫無根據」，對川普提告感到遺憾，也堅稱關閉帳戶並非出於政治動機。

聲明稱：「摩根大通不會因政治或宗教理由關閉帳戶。我們關閉帳戶，是因為帳戶對公司構成法律或監管風險。」

川普要求信用卡利率上限10% 與銀行業關係緊張

這不是川普首次因「終止服務」而控告大型銀行。川普集團去年3月就以類似理由控告信用卡巨頭「第一資本」（Capital One），目前該案仍在司法程序中。

川普上週就曾威脅要控告摩根大通，當時正值白宮與華爾街的緊張情勢升高，因為川普希望將信用卡利率上限設定為10%，協助降低消費者付出的成本。

摩根大通旗下的大通（Chase）銀行是全美最大信用卡發卡行之一，該行一名主管向記者表示，公司將抵制白宮或國會推動信用卡利率上限的任何措施。此外，銀行業高層也對川普攻擊聯準會（Fed）獨立性的言論感到不滿。

