川普告「假新聞BBC」 誹謗等2罪 求償$100億

美國總統川普，15日向佛州法院提告他口中的假新聞BBC，他指控BBC2項罪名，誹謗和違反不實暨不公平交易行為法，一個罪名求償50億美元，約新臺幣1580億元。川普不滿，BBC在2024年美國總統大選前一周，播出的紀錄片中，把他的2段話移花接木，讓外界誤以為正是他指示支持者，2021年1月6日衝進美國國會大廈。對此，英國律師直言，川普勝算渺茫。

美國總統 川普：「這是假新聞。」

美國總統川普（Donald Trump）口中的假新聞再添一家媒體，BBC。

美國總統 川普：「我要提告BBC，他們曲解我的話。他們曲解我的話。他們讓我說一些我不曾說過的話。我猜他們是用AI還是其他製作的。」

川普周一（15日）向佛州邁阿密聯邦法院提出訴訟，指控BBC兩個罪名，誹謗和違反「不實暨不公平交易行為法」

（Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act）。一個罪名各求償50億美元，約新臺幣1580億元！

33頁的訴狀主要指控，BBC明目張膽企圖干預並影響2024年美國總統大選。

美國總統 川普：「他們曲解有關1月6日糟糕的話，但我完全沒說過那些話。」

川普不滿的正是2024年，BBC在大選前一周播出的紀錄片「川普：第二次機會？」（Trump: A Second Chance?）中，把他本人在2021年1月6日國會大廈暴動當日，說過的2段話，移花接木。

對比原版本和BBC的剪輯版本。

原版本 美國總統川普(2021.01.06)：「我們要走向國會大廈。我們要替勇敢的男性和女性參議員加油打氣。」

BBC的剪輯版本 美國總統川普(2021.01.06)：「我們要走向國會大廈。我會和你們一起。我們要拚命。我們要拚死一搏。如果你不拚命的話，就會失去你的國家。」

BBC的剪輯，讓川普從演說者，一夕化作國會大廈暴動的幕後主使，關鍵就在這裡。

原版本 美國總統川普(2021.01.06)：「我們要走向國會大廈。我們要替勇敢的男性和女性參議員加油打氣。」

一開始，川普號召支持者到國會大廈，中間有一段他呼籲和平抗議的內容，但BBC省略，並接上54分鐘過後的這一句話。

原版本 美國總統川普(2021.01.06)：「我們要拚命。我們要拚死一搏。如果你不拚命的話，就會失去你的國家。」

針對川普提告，BBC表示，將替這個案件進行抗辯，不會再進一步發表評論。英國內閣成員則稱，有103年歷史，由公共資金支持，在英國具有特殊地位的BBC，需維持高標準。

英國衛生大臣 斯特里廷（Wes Streeting）：「BBC維持高標準是相當重要的。BBC在報導川普和紀錄片上的做法，是錯誤的，他們歪曲川普總統的話。」

被告BBC在一個月前，已向川普致上十二萬分歉意。

BBC董事長 夏哈（Samir Shah）（11.10）：「道歉是針對我們團隊在處理1月6日，川普總統向支持者發表演說時的剪輯手法。」

BBC董事長承認「判斷失誤」，台內2個高層也引咎辭職。

BBC前總裁 戴維（11.11）：「我來到這，是要領導和支持BBC的。我替我們的記者感到十分十分的自豪。」

他們分別是自2020年起擔任BBC總裁的戴維（Tim Davie），和BBCNews執行長圖內斯（Deborah Turness）。BBC表示自從道歉，就沒有收到川普律師的任何進一步聯繫；他們否認誹謗，稱不存在提起訴訟的法律依據。

川普向英國法院提告的期限已經到期，這回川普是在他的法律居住地，佛州提起訴訟。不過看在英國律師眼裡，川普勝算渺茫。

專精媒體法的英國律師 史帝芬斯（Mark Stephens）：「他要能夠完全證明，(移花接木的)這件事有被看見，人們因此看不起他。否則，這(在美國)沒有公開播出，對佛州也沒有損害(佛州無管轄權)，這個案件應要駁回。」

原因是BBC紀錄片並沒有在美國境內播出。川普的訴狀主張，美國人仍能透過BBC旗下的串流平台BritBox，或用VPN觀看。律師同時指出，川普恐怕是醉翁之意不在酒。

專精媒體法的英國律師 史帝芬斯：「他看起來想要的是政治上的勝利，而非法律或財務勝利。川普總統指望的是，英國大眾既不想要把納稅錢花在進行抗辯，也不想要支付任何的賠償金。」

目前，川普和他口中「假新聞」媒體的對抗，從國內擴展到國際，全球媒體業也緊盯BBC案的發展。

