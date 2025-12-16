川普告BBC剪輯演說誹謗 求償100億美元

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天對英國廣播公司（BBC）提起訴訟，求償至少100億美元（約新台幣3160億元），理由是BBC在一支紀錄片中剪輯他2021年在美國國會大廈遇襲前向支持者演說內容。

綜合法新社和路透社報導，這起在邁阿密聯邦法院提起的訴訟對BBC提出兩項指控，即誹謗和違反佛羅里達州不實暨不公平交易行為法（Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act），每項指控求償至少50億美元。

川普指控BBC剪輯拼接他在2021年1月6日演說內容，包括他號召支持者遊行至國會大廈以及說出「死命奮戰」（fight like hell）的片段，但卻省略他呼籲和平抗議的部分，藉以誹謗他。

BBC已就此向川普致歉，承認判斷失誤，並坦言剪輯後的內容給人造成川普直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象。不過BBC也強調此事提告於法無據，並表示BBC沒有誤導意圖、沒有惡意，只是將較長的演說縮短，在同一個節目也呈現許多支持川普的意見。

川普今天在邁阿密聯邦法院提出訴訟時表示，儘管BBC已道歉，「但並未對自身不當行為展現真正悔意，也沒有做出任何有意義的制度改革防止未來新聞濫用行為」。

BBC發言人今天稍早告訴路透社：「目前未收到川普總統律師團任何進一步聯繫。我們的立場沒有改變。」川普提告後，BBC未立即回應置評請求。（編譯：盧映孜）1141216