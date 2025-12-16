川普告BBC誹謗！ 怒控惡意剪輯求償1570億

美國總統川普對英國廣播公司（BBC）提出誹謗訴訟，索賠台幣超過1500億元。

美國總統川普在15日晚間，正式在佛州聯邦法院，對英國廣播公司（BBC）提起誹謗訴訟，指控BBC透過剪接紀錄片，扭曲他的言論，對他做出虛假且具惡意的描繪，川普要求BBC賠償他至少50億美元，合台幣超過1570億元。（葉柏毅報導）

根據訴狀內容，BBC在旗下招牌新聞節目「廣角鏡」中所播出的川普紀錄片，刻意透過剪輯方式，營造出川普在2021年1月6日，在白宮外發表演說時，明確煽動支持者攻擊美國國會山莊的錯誤印象。

訴狀指出，這支紀錄片是在2024年美國總統大選前一週播出的。川普主張，這部紀錄片是BBC「公然試圖干預並影響選舉結果、對他不利」的一部分。川普強調，BBC將他先講的一句話，跟他55分鐘之後再講的一句話，併在一起，造成嚴重誤導。川普說，BBC刻意把話塞進他嘴裡，企圖把他沒說過的話，剪成好像他說過一樣。

BBC方面已經承認存在剪輯問題，「純屬作業疏失」，BBC董事長夏哈日前公開向川普道歉，BBC總裁與新聞部門主管也已因此請辭。BBC並承諾，不會再播放這支紀錄片。不過，BBC同時強調，儘管對剪輯方式深感遺憾，但不同意他們有意誹謗川普。