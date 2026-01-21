川普周年政績 點名台積加碼投資

美國總統川普重返白宮屆滿1周年，20日親自現身白宮記者會，展示厚實的文件細數施政成果，並特別點名台積電等國際大企業擴大對美投資，強調招商金額已破紀錄達18兆美元。不過，川普的新關稅政策正面臨法律挑戰，由於美國最高法院20日未發布判決，並將進入4周休庭期，外界預估關稅案最快須等到2月20日才會有結果。

外電報導，川普在記者會上帶領白宮發言人李威特現身，手中拿著大疊列為政績的文件，宣稱其執政首年的成果超越過往任何政府。川普自豪地指出，目前全美有數千家工廠正在興建中，並點名蘋果、輝達、台積電及日本軟銀等企業已承諾擴大對美投資，其中，台積電被視為指標性案例。

川普指出，台積電除了原計畫在亞利桑那州興建的3座晶圓廠外，去年3月又宣布追加至少1000億美元投資，用於增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，使其在美投資總額累計達1650億美元。川普強調，這些投資能將製造業帶回美國，並有效減少貿易逆差。

除招商成果外，川普亦宣稱在邊境安全、降低通膨及軍事打擊上取得重大進展；在經濟民生部分，川普強調目前美國能源價格已大幅下降，部分地區汽油價格降至每加侖1.99美元。

川普也認為，上任以來祭出的關稅政策不僅加強了國家安全，更帶來了龐大稅收，是維持美國經濟繁榮的關鍵。然而，儘管川普對政策充滿信心，但其對全球貿易夥伴徵收對等關稅的合法性，正由最高法院審理中，原定20日可能公布判決，但最終僅公布3件無關判決，且隨即進入長達4周的休庭期。根據慣例程序，下一個可能公布關稅判決的日子是2月20日。

對此，川普坦言正「焦急等待」對等關稅判決結果，強調若法院做出不利判決，將對國家造成問題。他透露，若現行關稅遭到推翻，可能必須面臨償還已徵收的稅款問題，這對國家來說將是一個麻煩，白宮將迅速使用其他法律手段取而代之。儘管他承認替代方案可能會「麻煩得多」，且效果不及目前的「完美制度」。