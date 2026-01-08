川普呻吟又嬌喘！發怪聲諷跨性別舉重選手

▲美國總統川普在記者會上模仿舉重選手動作，諷刺跨性別者參加女子運動項目。（圖／@RapidResponse47Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日在「川普-甘迺迪中心」參加一場共和黨聯邦眾議員的會議，談及今年將舉行期中選舉，並向在場議員喊話贏得勝利，在過程中，一段川普在台上呻吟、嬌喘的聲音在社群平台廣傳，他在台上當眾諷刺跨性別選手參加女子舉重項目。

根據紐約郵報報導，川普本周二在眾議院共和黨成員面前發表演說時，戲謔地模仿了一名跨性別舉重選手輕鬆完成動作的樣子。川普在台上表示，一個「女孩」站了起來，只見川普舉著手試圖模仿舉重選手氣喘吁吁、吃力地試圖舉起槓鈴的模樣，雙拳舉向空中做出動作，並發出「啊~」的呻吟聲。

廣告 廣告

川普笑稱，「我想再演得誇張一點，但有很多人在看著我」，台下頓時哄堂大笑，川普強調，「我想再表現得更熱情些」，隨後怪聲連發，再度舉起手模仿，「耶~嗯哼...啊...啊...嗯啊...」。

川普諷刺，這名「女孩」丟掉槓鈴之後就走到台下哭哭，他的媽媽也哭了起來，父親也在哭，川普認為「這太瘋狂了」。

在開始模仿之前，川普承認他的妻子、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）「討厭」他模仿跨性別運動員，也討厭他在公開場合跳舞，「順帶一提，我老婆討厭我做這個。她是一個非常有氣質的人」；梅蘭妮亞曾對他說「這太沒有總統風範了」；川普則回，「我確實當上總統了」，但梅蘭妮亞還是會告訴他，「親愛的，拜託，那個舉重的模仿太糟糕了」。

去年川普重返白宮後不久，便簽署了一項行政命令，目的在透過《教育法修正案第九條》（Title IX）將生理男性排除在女子運動之外，該法案禁止涉及性別歧視的學校獲得聯邦資金。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普再控馬杜洛抄襲招牌舞步！自曝跳舞遭到梅蘭妮亞嫌棄

不符合美國利益！川普簽令退出66個國際組織 白宮官網公布清單

委內瑞拉上繳5000萬桶石油！川普嗨喊：所得由我監管