川普命令下進駐華府 2名國民兵白宮附近遇襲中槍

西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）表示，26日稍早在白宮附近遭到槍擊的兩名國民兵已經不治，但他後來修正了這個說法。西維州遵照美國總統川普的命令，派遣國民兵進駐首都華盛頓特區。

莫瑞西在社群平台X表示：「我們沉痛宣布，今天稍早在華府特區遭槍擊的兩名西維州國民兵，因傷勢過重已不幸身亡。」

莫瑞西說：「這兩位勇敢的西維吉尼亞人為國犧牲，失去了寶貴的生命。」

但莫瑞西隨後又發文表示，他們收到了有關2名國民兵情況相互矛盾的報告，將在掌握更完整資訊後發布更新消息。

法新社報導，聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)y則表示，這2名士兵「情況危急」。

(編輯:柳向華)