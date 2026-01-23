川普和北約的格陵蘭協議曝光 彭博：美獲得採礦權阻中國染指

美國總統川普聲稱和北約就格陵蘭議題達成協商框架，可讓美國「全面進入」。圖為川普和格陵蘭旗幟示意圖。路透社



美國總統川普週三（1/21）在瑞士和北約建立格陵蘭協議框架後，撤回對歐洲國家的關稅威脅，讓各界鬆了一口氣。美國及北約雙方並未對外公開協議細節但根據媒體報導，美國將取得在格陵蘭的採礦權，並阻止中國和俄羅斯進入投資。

一名不具名歐洲官員向彭博新聞表示，川普和北約秘書長呂特（Mark Rutte）週三達成的協商內容包括在格陵蘭佈署美軍飛彈基地以及旨在阻止中國染指的採礦權。此外，北約也將加強在格陵蘭的佈署。

另據路透社引述消息人士報導，協議中同時討論要禁止中國和俄羅斯的資金進入格陵蘭。此外，美國與丹麥和格陵蘭於1951年達成的美軍防務協議也會更新內容。

川普週四（1/21）接受福斯新聞訪問時表示，這項協議將允許美國「全面進入」（total access）格陵蘭且不需支付任何費用。他說：「沒有終止期限，也沒有時間限制。」

在自瑞士返回美國的空軍一號上，川普向隨機記者表示，新的協議內容「會對美國非常慷慨，比以前慷慨多了」。他迴避先前有關取得格陵蘭主權的威脅，僅表示：「我們必須有能力做我們想做的事情。」

根據美國與丹麥1951年簽署的格陵蘭防務協議，只要事先通知丹麥和格陵蘭，美國便享用在格陵蘭建設軍事基地且可在格陵蘭領土內自由行動的權利。

丹麥皇家國防學院教授雅各布森（Marc Jacobsen）說：「必須釐清說明的是，美國曾在冷戰時期在這裡擁有17座基地，且活動也更加頻繁。這是在目前協議下已經允許的。我認為接下來會對金穹飛彈系統有更具體的討論。對於不歡迎俄羅斯和中國進入格陵蘭，也會有具體討論。」

川普週三在和呂特會面結束後表示，格陵蘭協議將會滿足「金穹」飛彈防禦系統的佈署條件，並允許美國擁有對關鍵礦產的採礦權。

呂特則表示，採礦權並未被列入與川普會面的討論中，而相關細節將會由美國和丹麥、格陵蘭之間進行協商。

