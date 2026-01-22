川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及

美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。

川普在社交平台更新最新資訊，美國將不會如期自2月1日起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭課徵10%的關稅，後續也提到，自己和北約秘書長呂特進行了非常有成效的會談，雙方已經就格陵蘭問題形成一項協議的「框架」，但未提供更多細節，他說：「基於這項共識，我將不會實施原訂於2月1日生效的關稅。」

呂特則說：「我認為今晚的會談非常順利，但仍有大量工作要完成。」

《紐約時報》引述三名未具名的高層官員的說法，在這場會議上，跨大西洋聯盟成員國的軍方官員曾討論一種折衷方案，可能會讓美國取得格陵蘭部分小區域的主權，就好像英國在賽普勒斯擁有軍事基地那樣，不過官員也強調，不確定這項提案是否有被列入川普所謂的協議框架當中。

