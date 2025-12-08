川普和國會兩黨議員都反對 Netflix收購華納兄弟有變數？
華盛頓特區，一位川普政府高級官員近日向CNBC透露，白宮對Netflix擬以720億美元收購華納兄弟探索公司旗下電影電視製片廠以及串流平台HBO Max的交易案，持有「極度懷疑」態度。這項交易目前仍需等待美國聯邦貿易委員會以及司法部的監管批准，預計將面臨嚴格審查。
該官員表示，白宮內部認為這筆交易可能加劇媒體產業的權力集中，引發反壟斷疑慮，但並未透露具體反對理由。美國總統川普本人尚未對此交易發表公開評論，儘管他在過去曾多次介入類似大型媒體合併案。根據CNBC報導，這項交易若成，將使Netflix成為全球最大的串流內容提供者，控制超過半數的美國串流市占率。
甲骨文父子不只要華納媒體部門
與此同時，另一媒體巨頭派拉蒙-天舞傳媒（Paramount Skydance）也積極參與競標。據CNBC和《華爾街日報》報導，派拉蒙-天舞曾多次提出收購整個華納兄弟探索公司的方案，而非僅限於部分資產。其最新報價達每股30美元，總值約710億美元，遠高於Netflix的出價。派拉蒙-天舞執行長大衛．艾里森（David Ellison）在12月4日透過律師致函華納兄弟探索公司董事會，指出Netflix交易面臨美國國內外嚴峻監管挑戰，「很可能永遠無法完成」。
大衛．艾里森的父親、甲骨文公司（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）與川普維持密切關係，這一因素被外界視為可能影響交易審查的變數。《紐約郵報》報導，大衛．艾里森於12月3日在華盛頓特區會見川普政府官員及多名國會議員，表達對Netflix併購案的反對立場。派拉蒙-天舞的競標策略聚焦於全公司收購，包括華納兄弟探索的全球網絡部門如CNN和TNT體育頻道，試圖打造一體化媒體帝國。
回顧川普過去對媒體合併的立場，2016年10月，作為總統候選人時，他公開反對AT&T與時代華納（Time Warner）的850億美元合併案。川普當時形容該交易為「權力過度集中在少數人手中」，並稱其為「我正在對抗的權力結構縮影」。儘管司法部最終批准該案，但川普的介入凸顯其對媒體產業集中化的敏感度。近期，川普在肯尼迪中心榮譽獎頒獎典禮上接受媒體提問時表示，他將親自參與Netflix與華納兄弟交易的審查過程，並指出合併後的市占率「可能構成問題」。
兩黨國會議員都有「異見」
民主黨籍麻州參議員伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）亦公開抨擊這項交易。她在X平台（前Twitter）發文稱：「Netflix併購華納兄弟將打造一個龐大媒體巨頭，控制近半數串流市場。這可能導致消費者面對更高價格、更少內容選擇，並威脅美國勞工就業。」華倫進一步批評川普政府下的反壟斷審查已淪為「政治偏袒與腐敗的化糞池」，呼籲司法部「公平透明」執行反壟斷法，並避免將交易審查用作利益輸送管道。
共和黨內部亦有聲音呼應反對。猶他州共和黨參議員麥克．李（Mike Lee），作為參議院反壟斷委員會主席，在12月3日表示，Netflix收購華納兄弟探索的串流資產「應警醒全球反壟斷執法者」。李強調，此交易將減少消費者選擇，並讓Netflix市場份額過度膨脹。分析師指出，合併後Netflix全球訂閱用戶將超過4億，涵蓋HBO Max的1.28億用戶，遠超Disney+和Amazon Prime Video等競爭對手。
娛樂產業工會亦加入反對行列。美國編劇工會（Writers Guild of America, WGA）發布嚴厲聲明，主張「這項合併必須被阻止」。聲明詳述，全球最大串流公司吞併主要競爭對手，將導致裁員、工資壓低、工作條件惡化、消費者價格上漲，以及內容多樣性減少。WGA代表電影、電視及廣播編劇，影響數萬名產業勞工，其立場反映廣泛產業擔憂。美國導演工會（Directors Guild of America）同樣表達「重大疑慮」，而Cinema United組織警告，此交易對全球電影院業務構成「前所未有威脅」。
Netflix批准支付58億美元
交易細節方面，Netflix將透過現金及股票支付720億美元，企業總值達827億美元，包括華納兄弟探索的債務。併購範圍涵蓋華納兄弟電影電視製片廠、HBO Max串流平台，以及DC宇宙等知名IP。Netflix將納入《宅男行不行》（The Big Bang Theory）、《黑道家族》（The Sopranos）、《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）、《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）、《哈利波特》（Harry Potter）系列、《六人行》（Friends）等經典與現代熱門內容，強化其片庫。
Netflix聯席執行長泰德．薩蘭多斯（Ted Sarandos）在聲明中強調，此交易將融合華納兄弟的經典如《北非諜影》（Casablanca）和《大國民》（Citizen Kane），與Netflix原創如《怪奇物語》（Stranger Things）、《魷魚遊戲》（Squid Game）及《KPop獵魔女團》（KPop Demon Hunters），共同定義未來娛樂。另一聯席執行長葛雷格．彼得斯（Greg Peters）補充，華納兄弟逾百年歷史的創意製片能力，結合Netflix全球影響力，將為會員提供更多選擇、吸引更多粉絲，並強化產業價值。
華納兄弟探索公司執行長兼總裁大衛．札斯拉夫（David Zaslav）形容此交易為「結合全球兩大說故事公司」，將其娛樂內容推向更廣大觀眾。Netflix官方聲明主張，交易將提升客戶價值、創造創意機會、強化娛樂產業，並為股東帶來回報，公司董事會一致批准，並同意支付58億美元。
Netflix股價下跌逾5%
交易完成需待華納兄弟探索於2026年下半年，將串流與製片廠部門（studios）及全球網絡部門（global networks）拆分為兩家獨立上市公司後進行。拆分後的Discovery Global將保留CNN、TNT Sports及Discovery頻道等資產。Netflix已安排過橋融資，並承諾維持華納兄弟的運作獨立性，以緩解監管疑慮。
市場反應方面，Netflix股價自交易公布後下跌逾5%，而華納兄弟探索股價上漲，反映投資人對不確定性的擔憂。
責任編輯：許詠翔
