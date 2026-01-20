川普和平委員會邀普丁 學者示警：列強分贓、歐洲該緊張

川普和平委員會邀普丁參與，李其澤示警，美俄「和平交易」如列強瓜分，下一個該緊張的是歐洲。（資料照／美聯社）

美國總統川普19日證實俄羅斯總統普丁，已被邀請加入其監督加薩地帶戰後過渡治理的「和平委員會」，且其中竟無巴勒斯坦代表。對此，彰化師範大學副教授李其澤示警，它不是一個尋求共識的平台，而是一個自上而下的殖民式託管機構。就像19世紀幾大國際列強的密室分贓，而下一個該擔心的是歐洲盟友，特別是烏克蘭的命運。

美國總統川普邀請俄羅斯總統普丁共同裁決加薩走廊的未來，然而他卻是一位身負國際刑事法院逮捕令、且正在歐洲戰場與西方對峙的領袖。李其澤分析，這已不再是單純的「務實外交」，而是一場地緣政治的「休克療法」。它以效率為名，對全球多邊體系與道德底線發起了最為露骨的挑戰。

支持者或許會辯解，聯合國安理會在加薩問題上的長期癱瘓，迫使美國必須另闢蹊徑。然而李其澤認為，川普提出的「和平委員會」並非對現有制度的修補，而是徹底的「替代」。在這個新機制中，主權平等的原則被拋棄，取而代之的是「股份制」的權力邏輯，「十億美元購得永久席位，成員由強權欽點，規則由美國總統一人拍板」。

他強調，這不是21世紀法治文明的進步，而是19世紀「列強協調」機制的粗暴回歸。當國際治理被簡化為幾大巨頭的密室分贓，弱國的命運便不再取決於公理，而取決於強權的交易籌碼。

李其澤進一步指出，更令人不安的，是這個委員會內部邏輯的極度混亂。在烏克蘭的戰壕裡，美俄是死敵；在東地中海，土耳其與以色列劍拔弩張；白俄羅斯至今仍被西方制裁。將這些互為仇讎的勢力強行捆綁，只會讓所謂的「和平機制」淪為各方角力的角鬥場。

最為諷刺的是，這個旨在決定巴勒斯坦人命運的圓桌上，竟無一名巴勒斯坦代表。這無疑揭示了該委員會的本質，「它不是一個尋求共識的平台，而是一個自上而下的殖民式託管機構」。

對於普丁而言，這無疑是天賜良機。這張邀請函不僅助他突破了西方的外交封鎖，更讓他擁有了將中東影響力變現為烏克蘭戰場籌碼的可能。但對於西方世界而言，這是一場道德災難。當美國總統將一位被視為破壞國際法的「縱火犯」，請來擔任解決衝突的「消防隊長」，西方多年來苦心經營的價值敘事，關於民主、人權與法治--瞬間變得蒼白無力。我們在基輔指控普丁是戰犯，卻在耶路撒冷奉他為和平締造者。這種精神分裂式的外交，將徹底透支美國的道德信譽。

換言之，李其澤表示，大西洋彼岸的歐洲盟友，有充分的理由感到脊背發涼。如果華盛頓可以為了中東的速成和平而與莫斯科私下交易，那麼下一個被擺上談判桌的籌碼，會不會是烏克蘭？甚至是波羅的海三國的安全？

「和平委員會」的存在，證明了在川普的「CEO式外交」思維中，沒有什麼是不可交易的。北約所仰賴的信任基石，在美俄這場突如其來的雙人舞面前，顯得前所未有的脆弱。歷史反覆告誡我們，缺乏正當性的和平註定是短命的。凡爾賽體系如此，殖民地託管亦然。如果「和平委員會」強行運作，它或許能依靠高壓帶來短暫的死寂，但代價是國際法的瓦解與弱者聲音的徹底湮滅。

歷史有時會以一種荒誕的方式轉彎。當「和平」被重新定義為強權之間的利益分贓，我們所見證的，絕非秩序的重生，而是叢林法則的華麗回歸，以及一個漫長道德長夜的開端。因此，當華盛頓向克里姆林宮遞出那張加入「和平委員會」的邀請函時，我們聽到的不只是外交辭令的轉換，而是二戰後國際秩序基石斷裂的脆響。

