川普和平理事會傳10億美元換常任席次 盟友反應冷淡

美國總統川普(Donald Trump)邀請各國支付10億美元，取得他新成立的「和平理事會」(Board of Peace)常任席次，但一些關鍵盟友反應冷淡。分析家則將這個組織比喻為付費版的聯合國安全理事會(UN Security Council)。

白宮已經邀請多位世界領袖加入這個由川普擔任主席的理事會，其中包含俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)、匈牙利總理奧班(Viktor Orban)，還有加拿大總理卡尼(Mark Carney)。

法新社看過的理事會章程指出，會員國的任期不超過3年，可經由主席批准續任。除非他們「在章程生效的第一年捐助和平理事會10億美元的現金」。

兩個關鍵盟友法國和加拿大的初步反應冷淡。

法國外交部長巴霍(Jean-Noel Barrot)19日在與法國議員辯論時表示：「現階段法國無法接受」，他提到委員會章程超越了聯合國認可的戰後加薩重建與管理的範圍。

巴霍補充說，這「這與法國的國際承諾，特別是聯合國會員身分不符，法國的聯合國會員身分在任何情況下顯然都不容質疑」。

法國是聯合國安理會擁有否決權的5個常任理事會之一，其他4國為美國、中國、俄羅斯和英國。

在加拿大總理卡尼表示他將接受加入和平理事會的邀請後。加拿大政府消息人士表示，渥太華不會為了加入理事會而付款，也沒有收到付款的請求。

喬治華盛頓大學國際事務教授威廉斯(Paul Williams)告訴法新社，支付10億美元成為常任會員國的提案，顯示出川普「試圖將其轉變為一個付費版的聯合國安理會替代方案，但其中只有川普擁有否決權」。

和平委員會章程實際上並未提到加薩，而是將其描述為「一個尋求促進穩定、恢復可靠與合法治理，並在受衝突威脅或影響的區域確保持久和平的國際組織」。(編輯：鍾錦隆)