川普和平理事會正式成立！僅19國出席儀式

▲美國總統川普（Donald Trump）今（22）日在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊，舉行「和平理事會」成立儀式，由川普親自簽字，宣布「和平理事會」正式成立。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（22）日在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊，舉行「和平理事會」成立儀式，由川普親自簽字，宣布「和平理事會」正式成立。然而，川普雖然廣發請帖邀請各國參與，但今天的簽約儀式上，除了川普本人僅有19國代表參加，主要國家幾乎全都缺席，場面不如預期。英國媒體也開酸，指出目前看來和平理事會的組成名單似乎是一群「想和川普交朋友的國家領導人」。

22日和平理事會成立儀式上，到場的國家代表分別是阿根廷、亞美尼亞、亞塞拜然、巴林、保加利亞、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、蒙古、摩洛哥、巴基斯坦、巴拉圭、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克。根據《CNN》報導，本週稍早一位美方高級政府官員曾透露，預計會有35位代表出席，結果實際人數遠少於此，且所有西歐國家全都缺席。

川普在儀式上發表談話，吹噓和平理事會或將成為史上「最重要的機構之一」，還說和平理事會未來將與聯合國合作，雖然川普本人之前才對聯合國發出猛烈抨擊。

儀式上川普女婿庫許納（Jared Kushner）暢談了加薩重建的願景，聲稱加薩未來將發展「沿海旅遊」，並將實現100％就業，為所有人提供機會。儀式上也宣布了一個好消息，加薩與埃及邊境的拉法過境點將於下週重新開放，之前以色列曾聲稱將「無限期關閉」拉法過境點，不過，目前以色列尚未針對拉法過境點重啟一事發表聲明，以色列也並未派代表參加和平理事會的成立儀式。

和平理事會的職責為何？

和平理事會最初構想是為了支持加薩停火後的治理與重建，同時扮演監督的角色，不過，和平理事會後來卻逐漸演變成更為龐大、目標更為宏遠的組織，重建加薩變成僅是和平理事會下轄執行委員會的任務之一。

英國《天空新聞》分析，和平委員會顯然是有意成為聯合國在國際外交政治上的競爭對手，與聯合國分庭抗禮，不過，從出席成立儀式的國家名單可以看見，許多眾所周知的西方民主國家以及美國的傳統盟友，像是英國、加拿大、澳洲全數缺席，看起來和平委員會的成員是由一群「想和川普交朋友，並想讓全世界都知道他們和川普是朋友的領導人所組成」。

